Eyüpspor'dan teknik direktör açıklaması: Emre Belözoğlu mu geliyor?

Eyüpspor&#039;dan teknik direktör açıklaması: Emre Belözoğlu mu geliyor?
Antalyaspor'da 5-2'lik Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası istifa sinyali veren Emre Belözoğlu, dün görevinden ayrıldı. Genç çalıştırıcı hakkında Eyüpspor iddiaları gündeme geldi. İstanbul kulübünün asbaşkanı Fatih Kulaksız, Belözoğlu haberleri hakkında konuştu.

Eyüpspor'u çalıştıran Selçuk Şahin, 1-0 kaybettikleri Kocaelispor maçı sonrası görevinden istifa etmişti. İstanbul ekibinin başına kimin geçeceği merak konusu olurken, Antalyaspor'daki görevini bırakan Emre Belözoğlu ile Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız’ın görüşme yaptığı iddiası gündem oldu.  

Eyüpsor'dan açıklama: Emre Belözoğlu için çalışmamız yok - 1. Resim

"ÖNCELİĞİMİZ YABANCI HOCA"

Ekol TV'ye konuşan Fatih Kulaksız, teknik direktör çalışmaları için gelen sorulara cevap verdi ve Emre Belözoğlu iddialarını yalanladı.

"Bizim hafta başından beri yaptığımız çalışmalar var. Birçok teknik adamı masaya yatırdık, değerlendirdik. Şu anda önceliğimiz yabancı hoca. Çalışmalarımız devam ediyor. Hafta sonuna kadar netleştirmek ve açıklamak istiyoruz. Bu noktada çok bilgi kirliliği oldu. Bir açıklama gereği oldu. İlk tercihimiz yabancı hoca kesin olmamakla birlikte."

Basın mensubundan gelen, "Emre Belözoğlu da konuşuluyor. O konuda bir çalışma var mı?" sorusuna "Yok" cevabını veren Kulaksız, söz konusu iddialara noktayı koydu.

