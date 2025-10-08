Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > 2025 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerikan yatırım ve finans dergisi Forbes, 2025 yılında dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Söz konusu liste, spor dünyasında ekonomik olarak en yüksek getirilerin hâlâ futbol ve basketbol branşlarında yaşandığını ortaya koydu.

2025 yılı için dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu. Kariyerinin son dönemini Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da geçiren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, listenin zirvesinde yer aldı.

2025 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu - 1. Resim

Forbes dergisine göre; 40 yaşındaki yıldız, bir yılda 275 milyon dolar gelir elde ederek, rakiplerine büyük fark attı.

EN ÇOK KAZANAN İLK 10 SPORCU

Cristiano Ronaldo: 275 milyon dolar

Stephen Curry: 156 milyon dolar

Tyson Fury: 146 milyon dolar

Dak Prescott: 137 milyon dolar

Lionel Messi: 135 milyon dolar

2025 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu - 2. Resim

LeBron James: 133,8 milyon dolar

Juan Soto: 114 milyon dolar

Karim Benzema: 104 milyon dolar

2025 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu - 3. Resim

Shohei Ohtani: 102,5 milyon dolar

Kevin Durant: 101,4 milyon dolar

