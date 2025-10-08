2025 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu

2025 yılı için dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu. Kariyerinin son dönemini Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da geçiren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, listenin zirvesinde yer aldı.

Forbes dergisine göre; 40 yaşındaki yıldız, bir yılda 275 milyon dolar gelir elde ederek, rakiplerine büyük fark attı.

EN ÇOK KAZANAN İLK 10 SPORCU

Cristiano Ronaldo: 275 milyon dolar

Stephen Curry: 156 milyon dolar

Tyson Fury: 146 milyon dolar

Dak Prescott: 137 milyon dolar

Lionel Messi: 135 milyon dolar

LeBron James: 133,8 milyon dolar

Juan Soto: 114 milyon dolar

Karim Benzema: 104 milyon dolar

Shohei Ohtani: 102,5 milyon dolar

Kevin Durant: 101,4 milyon dolar