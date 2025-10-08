2025 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Amerikan yatırım ve finans dergisi Forbes, 2025 yılında dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Söz konusu liste, spor dünyasında ekonomik olarak en yüksek getirilerin hâlâ futbol ve basketbol branşlarında yaşandığını ortaya koydu.
2025 yılı için dünyanın en çok kazanan sporcuları belli oldu. Kariyerinin son dönemini Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'da geçiren Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, listenin zirvesinde yer aldı.
Forbes dergisine göre; 40 yaşındaki yıldız, bir yılda 275 milyon dolar gelir elde ederek, rakiplerine büyük fark attı.
EN ÇOK KAZANAN İLK 10 SPORCU
Cristiano Ronaldo: 275 milyon dolar
Stephen Curry: 156 milyon dolar
Tyson Fury: 146 milyon dolar
Dak Prescott: 137 milyon dolar
Lionel Messi: 135 milyon dolar
LeBron James: 133,8 milyon dolar
Juan Soto: 114 milyon dolar
Karim Benzema: 104 milyon dolar
Shohei Ohtani: 102,5 milyon dolar
Kevin Durant: 101,4 milyon dolar
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş