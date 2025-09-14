İspanyol basınından dikkat çeken benzetme: Arda Güler-Mbappe, Ronaldo-Özil Gibi

İspanya La Liga'nın 4'üncü haftasında Real Sociedad'a konuk olan Real Madrid, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. İspanyol devinin gollerini 12'nci dakikada Mbappe ve 44'üncü dakikada Arda Güler kaydetti.

Milli takımdaki performansıyla göz dolduran ve Xabi Alonso'dan sonra Real Madrid'de de büyük çıkış yakalayan Güler, Avrupa basınını adeta salladı. Güler ile Kylian Mbappe'nin haftalar önce başlayan uyumu dikkat çekerken, İspanyol basınından ilginç bir benzetme geldi.

"TAKIMIN KİLİT OYUNCUSU"

ZNews, "Arda Güler, Real Madrid'deki değerini kanıtladı. Hücum hattında Kylian Mbappe'nin mükemmel partneri Vinicius değil, Arda Güler. Genç oyuncunun Real Madrid formasıyla yavaş yavaş olgunlaştığını söyleyebiliriz. Sadece ara sıra rotasyonda yer alan bir oyuncuyken, takımın kilit oyuncularından biri haline geldi" dedi.

''PASLARI BELİRLEYİCİ...''

Vietnam.vn, "Mbappe ve Arda Güler birbirini mükemmel şekilde tamamlıyor. Güler topu kolayca kontrol ediyor, ayağında uzun süre tutmuyor ve her zaman belirleyici paslar için alan buluyor. Mbappe ise ritmi anlıyor ve genç takım arkadaşının yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için tam doğru anda hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

''REAL MADRİD'İN YARISI''

"Arda Güler ve Mbappe Real Sociedad'a karşı kazanılan galibiyette kilit oyunculardı" diye yazan Granda3 ise, "Bu sezon Xabi, orta sahaya hükmetme görevini üstlendi. Mükemmel sol ayağı, hareket kabiliyeti, oyun anlayışı ve vizyonu, onu Xabi'nin oyun tarzı için kilit bir oyuncu haline getiriyor. Mbappe ve Arda Güler, Real Madrid'in yarısı ve bunu bir kez daha kanıtladılar. Xabi Alonso, Real Madrid sistemindeki iki kilit oyuncuyu kullanarak gerçekten harika bir takım kurmayı başardı" dedi.

RONALDO - ÖZİL BENZETMESİ

Öte yandan Tribuna'da yer alan haberin başlığında, Arda Güler'in ve Mbappe'nin arasındaki uyumun, eflatun-beyazlıların efsane isimleri Cristiano Ronaldo ve Mesut Özil ikilisini hatırlattığı aktarıldı.