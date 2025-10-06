Süresiz transfer yasağı nedir, neden gelir? Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı iddiası gündeme geldi!

Süresiz transfer yasağı nedir, neden gelir merakla araştırılıyor. FIFA tarafından Eyüpspor ve Kayserispor'a transfer yasağı getirildiği iddiası futbolseverlerin gündeminin merkezine yerleşti.

SÜRESİZ TRANSFER YASAĞI NEDİR, NEDEN GELİR?

FIFA tarafından uygulanan süresiz transfer yasağı, bir kulübün veya federasyonun oyuncu transferi yapma hakkının geçici değil, belirsiz bir süre için askıya alınmasıdır. Transfer yasağı yaptırımı genellikle kulüplerin mali düzenlemelere uymaması, oyuncu ödemelerini geciktirmesi, transfer kurallarını ihlal etmesi veya genç oyuncuların uluslararası transferlerinde kurallara uymaması gibi durumlarda uygulanır.

Yasağın kaldırılması ise FIFA’nın belirlediği şartların eksiksiz yerine getirilmesine bağlıdır.

Yasağın kaldırılabilmesi için kulübün ihlali düzeltmesi, varsa ödenmemiş cezaları ödemesi ve FIFA’ya resmi başvuruda bulunması gerekir.

KAYSERİSPOR NEDEN TRANSFER YASAĞI ALDI?

Kayserispor’un FIFA tarafından üç dönem transfer yasağı aldığı iddia edildi. Kararın ise kulübün geçmiş dönemden kalan borçlarını ödememesi ve mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle verildiği öne sürülüyor. İddialara göre Kayserispor mevcut dosyalarını kapatmadan yeni oyuncu transferi yapamayacak. Kulüp tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

EYÜPSPOR NEDEN TRANSFER YASAĞI ALDI?

Eyüpspor’un FIFA tarafından süresiz transfer yasağı aldığı iddiaları gündeme geldi. Kulüp ise asılsız haberleri yalanladı. Eyüpspor yaptığı açıklamada, bahsi geçen dosyanın ödemesinin yapıldığını ve transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Ayrıca Türk futbol kamuoyuna, kesinleşmemiş dosyalarla ilgili çıkan haberlerin dikkate alınmaması çağrısında bulundu. Eyüpspor, ligde 5 puanla 16. sırada yer alırken, son olarak teknik direktör Selçuk Şahin ile yollarını ayırmıştı.