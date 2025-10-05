Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig ekibi Eyüpspor, teknik direktör Selçuk Şahin'in istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, teknik adamın istifasının kabul edildiği duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

8 MAÇTA 1 GALİBİYET ALDI

44 yaşındaki teknik adam, Eyüpspor ile Trendyol Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

