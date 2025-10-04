Kocaelispor'un siftah yaptığı maçta Selçuk Şahin ihraç edildi: Çılgın döndü

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Kocaeli'de oynanan maçtan ev sahibi ekip, 85. dakikada Bruno Petkovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

KOCAELİSPOR SİFTAH YAPTI

Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Kocaelispor, 5 puanla 15. sıraya yükseldi. Eyüpspor ise 5 puanla 16. sırada yer aldı.

SELÇUK ŞAHİN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Kocaelispor'un kazandığı penaltı ve taç atışındaki itirazları nedeniyle kırmıza kart gördü. Hakeme tepki gösteren Şahin, ceketini çıkarıp kenara fırlatırken 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç edildi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tayfur Bingöl, kaleci Felipe'nin üzerinden aşırtma vuruş yaptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Claro uzaklaştırdı.

21. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Jovanovic topu kornere çeldi.

40. dakikada Can Keleş'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Felipe'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

48. dakikada Thiam'ın yerden ortasında Serdar Gürler, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından Ampem'in kaleci Jovanovic'e faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

61. dakikada Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda, kaleci Jovanovic topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

66. dakikada Petkovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top az farkla dışarı gitti.

79. dakikada ceza sahası içindeki Nonge Boende'nin sert şutunda, kaleci Felipe topu kornere çeldi.

83. dakikada Kocaelispor, VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı. Nonge Boende'nin ceza sahası dışından sert şutunda top, Emre Akbaba'dan döndü. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Adnan Deniz Kayatepe, Emre Akbaba'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Petkovic, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

90+7. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Jovanovic'te kaldı.

90+9. dakikada Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Jovanovic, köşeye giden topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.