Şoke eden olay sonrası Mourinho'dan ilk açıklama: Derbi ertelenecek mi?
Portekiz Ligi'nin 8. haftasında Porto ile derbide karşılaşacak olan Benfica'da salgın şoku yaşandı. Mourinho’nun takımında birçok futbolcu salgın hastalığa yakalanırken erteleme iddiaları sonrası açıklama geldi. Takımda herkesin iyi olduğunu ve derbinin ertelenmesine neden olacak bir durumun olmadığını söyleyen Mourinho, "Maçın oynamasına engel bir durum yok" dedi.
Farioli yönetimindeki Porto ile Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica arasındaki oynanacak derbi mücadelesi öncesi salgın şoku yaşandı.
Yarın oynanacak olan derbi öncesinde Benfica'da birçok futbolcu salgın hastalığa yakalanırken derbinin ertelenebileceği iddiaları ortaya atıldı.
Portekiz basınından A Bola’da yer alan haberde; futbolcuların yanı sıra Jose Mourinho ve teknik ekipten bazı kişilerde de semptomların olduğu belirtildi.
MOURINHO'DAN "İYİYİZ" MESAJI
Teknik Direktör Jose Mourinho, takımdaki hastalık ve maç için erteleme iddialarının gündeme gelmesinin ardından konuya açıklık getirdi.
Portekizli teknik adam, "Herkes sağlıklı, bugün hepimiz antrenman yaptık. Her şey yolunda ve kimsenin seyahat etmesi veya oynamasına engel bir durum yok. Kimse geride kalmayacak ve hepimiz gideceğiz." ifadelerini kullandı.