Kulüpsüz kalmıştı! Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'e 2 talip birden

Al Duhail'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan ve son resmi maçına 14 Mayıs 2025 tarihinde Katar Emir Kupası'nda çıkan Hakim Ziyech için 2 kulübün devrede olduğu iddia edildi.

GENOA VE CLUJ'DAN SÜRE İSTEDİ

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Romanya kulübü Cluj ve İtalyan ekibi Genoa, Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ziyech'in geleceğiyle ilgili kararını vermeden önce ailesiyle görüşmek için kulüplerden süre istediği belirtildi.

GALATASARAY'DA 8 GOL, 5 ASİST

Temmuz 2020'de Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon euro bonservis karşılığında geçen, güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 1,5 sezon forma giymişti Ziyech, sarı-kırmızılılarda 34 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.