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Ödemezlerse İcra var! Ziyech-Zaniolo vergi borçlusu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ödemezlerse İcra var! Ziyech-Zaniolo vergi borçlusu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech ve Nicolo Zaniolo'nun geçmiş dönemden kalan vergi borçları nedeniyle ödeme emri aldı. Ödeme yapılmazsa icra süreci başlatılacak.

Galatasaray'ın yıldız isimleri Hakim Ziyech ve Nicolo Zaniolo, futbol oynadıkları döneme ait vergi borçları nedeniyle gündemde. 

İki futbolcunun da Türkiye'de bulundukları süreçte oluşan yükümlülüklerini henüz yerine getirmediği ortaya çıktı.

Ödemezlerse İcra var! Ziyech-Zaniolo vergi borçlusu - 1. Resim

ÖDEME EMRİ RESMEN İLETİLDİ

Küçükçekmece Vergi Dairesi, her iki futbolcu için vergi borcu ile ilgili ödeme emri çıkarttı ve ilan verdi. Bir sonraki adımın, icra yoluyla tahsil olacağı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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