Inter'de Galatasaray krizi! Kaptan isyan etti, başkandan Hakan Çalhanoğlu açıklaması geldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fluminense'ye 2-0 mağlup olan Inter, ABD'de düzenlenen turnuvadan çeyrek finali göremeden elendi. İtalyan kulübünün başkanı Giuseppe Marotta, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu hakkında net konuştu. Marotta, takım kaptanı Lautaro Martinez'in karşılaşma sonrası sarf ettiği sert sözlere de değindi.

Inter, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fluminense'ye 2-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.Karşılaşmanın ardından Interkaptanı Lautaro Martinez'in sözleriçok konuşulurken; Başkan Giuseppe Marotta, transfer sezonunun ilk gününden itibaren Galatasaray'a gideceği haberleriyle gündem olan Hakan Çalhanoğlu'nun muhtemel transferi hakkında konuştu.

İlgili Haber Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu gerçeği! Dursun Özbek görüşmeyi doğruladı: Her takım ister

"BURADA KALMAK İSTEMEYEN GİTSİN"

Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez, Fluminense maçının ardından yaptığı açıklamada, isim vermeden Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı.

"Burada kalmak istemeyen gitsin, mesajım açık. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Uzun ve yorucu bir sezondu, hiçbir şey kazanamadık ve gelecek yıl en iyi şekilde yeniden başlamalıyız. Son 5 yılda kazandık ve ikinci yıldızı kazandığımız sezonda olduğu tekrar bir takım olmalıyız."

"HAKAN'DAN BAHSED İ YORDU"

Martinez'in sözlerine açıklık getiren Başkan Marotta, "Sanırım ondan (Hakan) bahsediyordu. Bunlar kaptanın sözleri, bazı varsayımları ve gerçekleri vurguladı. Bir oyuncu artık burada olmak istemediğinde, gitmesi doğru olandır. Şimdiye kadar kimse bu isteği dile getirmedi. Hakan'la konuşacağız ve konuyu olabilecek en iyi şekilde çözeceğiz. Lautaro'nun çağrısını kulüp olarak destekliyoruz, bizi ileriye götürebilecek olan kazanma ruhu bu" şeklinde konuştu.

İlgili Haber Galatasaray, Como ile anlaşan kiralık golcüsünü göndermedi! Morata'ya vize yok

"KAPI ARDINA KADAR A Ç IK OLUR "

Milli futbolcunun ayrılık ihtimalini değerlendiren Inter Başkanı, "Transfer sezonu başlıyor. Şu anda Hakan bize hiçbir şey söylemedi ancak onu dinlemeye hazırız, tıpkı başkalarında olduğu gibi. Bir oyuncu ayrılma isteği gösterdiğinde, kapı ardına kadar açık olacaktır. Hakan'ı suçlayamayız. Henüz kendisiyle konuşmadık ve önümüzdeki birkaç hafta görüşeceğiz. Farklı yollar izlemeye karar verirsek bunu değerlendireceğiz ancak henüz orada değiliz" ifadelerini kullandı.

47 MA Ç TA 11 GOL, 8 AS İ ST

Sakatlığı nedeniyle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki 4 maçta forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla47 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan 31 yaşındaki Yıldız futbolcu, bu karşılaşmalarda 11 gol attı ve 8 asist yaptı.