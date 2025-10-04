Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu: Tam 10 maçı kaçıracak!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihinin bir ayı bulacağı iddia edildi.

7 MAÇTIR OYNAMIYOR

27 Ağustos'ta sakatlık yaşayan ve o günden bu yana ligde oynanan Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb ve Nice mücadelelerinde de takımdaki yerini alamadı.

EKİM AYINDA YOK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; çekilen MR'ları temiz çıkmasına rağmen ağrıları olduğunu belirten 21 yaşındaki futbolcu, ekim ayında da takımını yalnız bırakacak.

TAHMİNİ DÖNÜŞ TARİHİ BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Kasım ayıyla birlikte tam olarak hazır hale geleceği belirtilen Jhon Duran, bir problem yaşamaması halinde 2 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde formasına kavuşacak. Genç futbolcu, bu süreçte; Samsunspor, Karagümrük, Gaziantep FK maçlarında da oynamayacak.