Haberler > Spor > Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu: Tam 10 maçı kaçıracak!

Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu: Tam 10 maçı kaçıracak!

- Güncelleme:
Jhon Duran&#039;ın dönüş tarihi belli oldu: Tam 10 maçı kaçıracak!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Benfica'ya deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sakatlık geçiren Jhon Duran'ın formasına kavuşacağı tarih belli oldu. Büyük ümitlerle transfer edilen Kolombiyalı santrforun, sakatlık sebebiyle takımını yalnız bırakacağı maç sayısı 10'u bulacak.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihinin bir ayı bulacağı iddia edildi.

Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu: Tam 10 maç kaçıracak! - 1. Resim

7 MAÇTIR OYNAMIYOR

27 Ağustos'ta sakatlık yaşayan ve o günden bu yana ligde oynanan Gençlerbirliği, Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor maçlarında forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb ve Nice mücadelelerinde de takımdaki yerini alamadı.

EKİM AYINDA YOK 

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; çekilen MR'ları temiz çıkmasına rağmen ağrıları olduğunu belirten 21 yaşındaki futbolcu, ekim ayında da takımını yalnız bırakacak.

Jhon Duran'ın dönüş tarihi belli oldu: Tam 10 maç kaçıracak! - 2. Resim

TAHMİNİ DÖNÜŞ TARİHİ BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Kasım ayıyla birlikte tam olarak hazır hale geleceği belirtilen Jhon Duran, bir problem yaşamaması halinde 2 Kasım'daki Beşiktaş derbisinde formasına kavuşacak. Genç futbolcu, bu süreçte; Samsunspor, Karagümrük, Gaziantep FK maçlarında da oynamayacak.

