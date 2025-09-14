Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri korkutan paylaşım! Hemen sildi

Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri korkutan paylaşım! Hemen sildi

Güncelleme:
Jhon Duran&#039;dan Fenerbahçelileri korkutan paylaşım! Hemen sildi
Spor Haberleri

Fenerbahçe’nin bu sezon transfer ettiği Jhon Duran’ın sosyal medya paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları korkuttu. Koltuk değneğiyle fotoğrafını paylaşan golcü oyuncu, kısa süre sonra paylaşımı sildi.

Fenerbahçe’nin bu sezon ses getiren transferlerinden biri Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan kiralanan Jhon Duran olmuştu. Kolombiyalı yıldız Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sakatlanmıştı.

Sarı-lacivertli oyuncunun Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım taraftarı korkuttu. Tedavisine İspanya'da devam edilen Duran koltuk değneğiyle fotoğrafını paylaştı.

Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri korkutan paylaşım! Hemen sildi - 1. Resim

Duran kısa süre sonra fotoğrafı silerken görüntü sosyal medyada gündem oldu.

NE ZAMAN İYİLEŞECEĞİNİ ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Golcü futbolcunun son durumu hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamaya yapmış ve "Jhon Duran sakat oynayamıyor. Duran, 2 hafta sonra sahalara dönecek" ifadelerini kullanmıştı.

