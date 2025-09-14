Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri korkutan paylaşım! Hemen sildi
Fenerbahçe’nin bu sezon transfer ettiği Jhon Duran’ın sosyal medya paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları korkuttu. Koltuk değneğiyle fotoğrafını paylaşan golcü oyuncu, kısa süre sonra paylaşımı sildi.
Fenerbahçe’nin bu sezon ses getiren transferlerinden biri Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan kiralanan Jhon Duran olmuştu. Kolombiyalı yıldız Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sakatlanmıştı.
Sarı-lacivertli oyuncunun Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım taraftarı korkuttu. Tedavisine İspanya'da devam edilen Duran koltuk değneğiyle fotoğrafını paylaştı.
Duran kısa süre sonra fotoğrafı silerken görüntü sosyal medyada gündem oldu.
NE ZAMAN İYİLEŞECEĞİNİ ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI
Golcü futbolcunun son durumu hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamaya yapmış ve "Jhon Duran sakat oynayamıyor. Duran, 2 hafta sonra sahalara dönecek" ifadelerini kullanmıştı.
