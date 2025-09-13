Fenerbahçe'de Ali Koç'tan olay açıklama: Hakemin casinoda fotoğrafları var!

Futboldaki hasrete son vermekte kararlı olduklarını belirten Ali Koç, "20 yıl önceki futbol piyasası ile günümüz futbol piyasası arasında çok büyük bir fark var. Sportif branşlarda gelirler giderleri her zaman karşılamıyor. O nedenle yeni kaynaklar bulmak gerekiyor. Biz bunu başardık. Erkek basketbolu ele alalım. En çok açık veren erkek basketbol takımıydı. 12 milyon açık veriyordu. Bunu 6 milyona düşürdük. Hem de başarılı olarak bunu yapmış bir şube... Futbolda da başarı gelince her şey yoluna girecek. Bir sürü şey zaten yolunda... Futboldaki başarıyla camia daha da kenetlenecek." dedi.

Seçim sürecini değerlendiren Başkan Koç, "Biz Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını sosyal medyaya yatırım yapanlara, hakaretlerle, iftiralarla beni yıldırmaya çalışanlara bırakırsak o kapıyı bir daha kapatamayız. Ben hırsızlık mı yaptım? Yüz kızartıcı bir suç mu işledim? Hayır. Sadece futbolda şampiyon olamadık. Ben de bu kadar dirençli olduğumu bilmiyordum. Ancak gördüm ki beni yıkmak kolay değilmiş. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım çok güzel bir söylem. Ben bunu söylemeyi bilmiyor muydum? Ancak bu sezon bunu söyleyebiliyorum. Çünkü bence yıldızlar bu kez yan yana geldi. Peki futbolda şampiyonluk dışında Fenerbahçe'ye ne yapacaksınız? Diğer branşlara yatırımlar devam edecek mi? Ben bunlarla ilgili bir şey duyamıyorum. Genel kurul üyelerimiz kadar verecek. Ektiğimiz tohumların meyvelerini almak mı yoksa yeni bir yönetimle sıfırdan başlamak mı? Bunun kararını verecekler." şeklinde konuştu.