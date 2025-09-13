TFF'den yayıncı kuruluşa yazı gitti: Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişebilir

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti. Finalde Almanya'nın rakibi olan 12 Dev Adam, 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de şampiyonluk maçına çıkacak. Futbolda ise Fenerbahçe ile Trabzonspor, aynı gün saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

YAYINCI KURULUŞA RESMİ TALEP

Söz konusu iki karşılaşmanın çakışmasını önlemek için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklenen hamle geldi. Ekol Sports'un aktardığına göre; İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF yönetimi, her iki organizasyonun da geniş izleyici kitlesine ulaşmasını sağlamak adına Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 2 saat öne çekilmesi için yayıncı kuruluşa talepte bulundu.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇI İÇİN 19.00 BEKLEYİŞİ

Süper Lig'in 5'inci haftasında Kadıköy'deki müsabakanın saat 19.00'a alınmasıyla ilgili kararın, yayıncı kuruluşun değerlendirmesine bağlı olduğu belirtildi. Yayıncı kuruluşun TFF'nin talebine vereceği cevap doğrultusunda, karşılaşmanın başlama saatinde değişiklik olup olmayacağı netlik kazanacak.