Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Türkiye karşısında kâbus gördüler! Yunanistan tarihi yenilgiyi konuşuyor: Hayale inandık, hayal ürünü çıktı!

Türkiye karşısında kâbus gördüler! Yunanistan tarihi yenilgiyi konuşuyor: Hayale inandık, hayal ürünü çıktı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye karşısında kâbus gördüler! Yunanistan tarihi yenilgiyi konuşuyor: Hayale inandık, hayal ürünü çıktı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek, turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdırdı. 12 Dev Adam, rakibine son 32 yılın en ağır EuroBasket mağlubiyetini (1993 yılında Hırvatistan karşısında 99-59 yenilgi) yaşattı. Tarihi maç Yunan basınında geniş yer buldu.

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan karşısında maç boyu büyük üstünlük kurdu ve sahadan 94-68 galip ayrıldı. Mücadelesiyle taraflı tarafsız herkesen alkış alan ay-yıldızlılar, Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'nın rakibi oldu. Yunanistan cephesinde ise ağır mağlubiyet geniş yankı uyandırdı. Yunan basını, 26 sayı farkla kaybettikleri karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

Türkiye karşısında kabus gördüler! Yunanistan tarihi yenilgiyi konuşuyor: Hayale inandık, hayal ürünü çıktı! - 1. Resim

Sporx'te yer alan habere göre; son 32 yılın en ağır EuroBasket mağlubiyetine sahne olan maçın Yunan basınındaki yansımaları şöyle:

"RÜYA KABUS DÖNÜŞTÜ"

EPT News: "Rüya kabusa dönüştü! Milli Takım, Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye karşısında kilit oyuncularının beklenen performansı gösterememesi nedeniyle kötü bir gece geçirdi. Yunanistan'ın yarı final maçına başlarken yaşadığı tedirginliğin bir sonucu olarak ilk periyotta 12 hata yapması dikkat çekici. Türkiye'den Osmani 28 sayıyla (6 üçlük), Panathinaikos'tan Osman ise 17 sayıyla can sıktı. Türklerin ilk saniyeden itibaren agresif ve sert savunması, Yunanistan'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun tüm koridorlarının kapatılması ve Ercan Osmani'nin hücumdaki coşkusu, maçın sonucunu ve galibiyeti erkenden belirledi."

Türkiye karşısında kabus gördüler! Yunanistan tarihi yenilgiyi konuşuyor: Hayale inandık, hayal ürünü çıktı! - 2. Resim

"TÜM HÜCUM GÜCÜMÜZÜ BİTİRDİLER"

902.gr: "Zayıf ve sıkışmış Yunanistan, Türkiye'ye karşı 94-68'lik ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıda, Milli Takımımız, tüm hücum gücümüzü kapatmayı başaran Türkiye'nin çok iyi savunması tarafından bloke edildi. Bunun en tipik örneği, Giannis Antetokounmpo'nun yaklaşık 16 dakikalık oyunda sadece 4 sayı atmasıydı. Ayrıca, Türkler, oyun kurucularımızı 2'şerli ve 3'erli oyuncularla kapattı. Bu oyun tarzına sıkışmış olan temsilcimiz, 3'üncü çeyrekte de toparlanma belirtisi göstermedi. Aynı zamanda, milli takım teknik direktörünün yaptığı değişikliklerin hiçbiri Yunanistan'a gereken nefes vermedi."

Türkiye karşısında kabus gördüler! Yunanistan tarihi yenilgiyi konuşuyor: Hayale inandık, hayal ürünü çıktı! - 3. Resim

"HAYAL ÜRÜNÜ"

Huffingtonpost: "Yunanistan için bir hayale inandık, hayal ürünü çıktı! Yapılan birçok hata, başarısızlık ve son derece iyi kurgulanmış Türk savunması, acı bir yenilgiye  Milli Takım'ın elenmesine yol açtı . Yunan oyuncular denedi, ancak bu yeterli olmadı. Türkiye finale kadar açık ara önde giderken, Yunanistan maçın hiçbir anında tepki göstermedi."

Türkiye karşısında kabus gördüler! Yunanistan tarihi yenilgiyi konuşuyor: Hayale inandık, hayal ürünü çıktı! - 4. Resim

"HATALARIN BEDELİNİ ÖDEDİK"

Protagon: "Yunanistan, Türkiye'ye karşı yaptığı hataların bedelini ödedi! A Milli Basketbol Takımı, en kritik anda en kötü oyununu sergilerken, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi maçlarından birini oynayan Türkiye namağlup olmasının tesadüf olmadığını kanıtladı. Milli Takım'ın oyununun temel özelliklerinden biri hatalardı. Oyuncular toplam 22 hata yaptı, bazıları da baskı altında değildi. Ergin Ataman oyunu mükemmel okudu, Giannis Antetokounmpo'yu büyük ölçüde sınırladı. Ercan Osmani, skor üretmede (28 sayı, 5/7 ikilik, 6/8 üçlük) büyük bir hasar oluşturdu, maça kısa bir süre kala şüpheleri olan Cedi Osman'ın açık alanda rakibi yoktu ve Alperen Şengün istatistiklerini doldurdu (15 sayı, 12 ribaund, 6 asist) ve Milli Takım savunmasında büyük çatlaklara neden oldu."

Türkiye karşısında kabus gördüler! Yunanistan tarihi yenilgiyi konuşuyor: Hayale inandık, hayal ürünü çıktı! - 5. Resim

"YUNANİSTAN MÜCADELE BİLE EDEMEDİ"

Kathimerini gazetesi, "Türkiye'nin bir planı, disiplini ve oyuncuları vardı. Yunanistan sahada mücadele bile edemedi" ifadelerine yer verdi.

Türkiye karşısında kâbus gördüler! Yunanistan tarihi yenilgiyi konuşuyor: Hayale inandık, hayal ürünü çıktı! - 6. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk gençler yeniden İsrail'in kabusu oldu! Sağlık Bakanı Katz’a Ebu Ubeyde posteri gösterildiKılıçdaroğlu'nu sinirlendiren 'yatak' iddiası! Sessizliğini bozdu, sert konuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Frankfurt'a Galatasaray maçı öncesi büyük şok: 9 kişiye yenildiler! - SporFrankfurt'a Galatasaray maçı öncesi büyük şok!Alperen Şengün'den Yunanistan'a "deniz" göndermesi! Yorum ve beğeni yağdı - SporAlperen'den Yunanistan'a "deniz" göndermesiGalatasaray’da Okan Buruk'tan veto: Bir transferi reddetti, bir ismi göndermedi! Arda Turan istemişti... - SporBir transferi veto etti, bir ismi göndermedi!Yunan'a Osmanlı tokadı - SporYunan'a Osmanlı tokadıSerdar Dursun'dan taraftara mesaj: Hazırım - SporSerdar Dursun'dan taraftara mesaj: HazırımBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, Başakşehir 11'ini belirledi: Yeni transfer kadroda - SporYalçın, Başakşehir 11'ini belirledi: Yeni transfer kadroda
Sonraki Haber Yükleniyor...