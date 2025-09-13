Türkiye karşısında kâbus gördüler! Yunanistan tarihi yenilgiyi konuşuyor: Hayale inandık, hayal ürünü çıktı!

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan karşısında maç boyu büyük üstünlük kurdu ve sahadan 94-68 galip ayrıldı. Mücadelesiyle taraflı tarafsız herkesen alkış alan ay-yıldızlılar, Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'nın rakibi oldu. Yunanistan cephesinde ise ağır mağlubiyet geniş yankı uyandırdı. Yunan basını, 26 sayı farkla kaybettikleri karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

Sporx'te yer alan habere göre; son 32 yılın en ağır EuroBasket mağlubiyetine sahne olan maçın Yunan basınındaki yansımaları şöyle:

"RÜYA KABUS DÖNÜŞTÜ"

EPT News: "Rüya kabusa dönüştü! Milli Takım, Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye karşısında kilit oyuncularının beklenen performansı gösterememesi nedeniyle kötü bir gece geçirdi. Yunanistan'ın yarı final maçına başlarken yaşadığı tedirginliğin bir sonucu olarak ilk periyotta 12 hata yapması dikkat çekici. Türkiye'den Osmani 28 sayıyla (6 üçlük), Panathinaikos'tan Osman ise 17 sayıyla can sıktı. Türklerin ilk saniyeden itibaren agresif ve sert savunması, Yunanistan'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun tüm koridorlarının kapatılması ve Ercan Osmani'nin hücumdaki coşkusu, maçın sonucunu ve galibiyeti erkenden belirledi."

"TÜM HÜCUM GÜCÜMÜZÜ BİTİRDİLER"

902.gr: "Zayıf ve sıkışmış Yunanistan, Türkiye'ye karşı 94-68'lik ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıda, Milli Takımımız, tüm hücum gücümüzü kapatmayı başaran Türkiye'nin çok iyi savunması tarafından bloke edildi. Bunun en tipik örneği, Giannis Antetokounmpo'nun yaklaşık 16 dakikalık oyunda sadece 4 sayı atmasıydı. Ayrıca, Türkler, oyun kurucularımızı 2'şerli ve 3'erli oyuncularla kapattı. Bu oyun tarzına sıkışmış olan temsilcimiz, 3'üncü çeyrekte de toparlanma belirtisi göstermedi. Aynı zamanda, milli takım teknik direktörünün yaptığı değişikliklerin hiçbiri Yunanistan'a gereken nefes vermedi."

"HAYAL ÜRÜNÜ"

Huffingtonpost: "Yunanistan için bir hayale inandık, hayal ürünü çıktı! Yapılan birçok hata, başarısızlık ve son derece iyi kurgulanmış Türk savunması, acı bir yenilgiye Milli Takım'ın elenmesine yol açtı . Yunan oyuncular denedi, ancak bu yeterli olmadı. Türkiye finale kadar açık ara önde giderken, Yunanistan maçın hiçbir anında tepki göstermedi."

"HATALARIN BEDELİNİ ÖDEDİK"

Protagon: "Yunanistan, Türkiye'ye karşı yaptığı hataların bedelini ödedi! A Milli Basketbol Takımı, en kritik anda en kötü oyununu sergilerken, Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi maçlarından birini oynayan Türkiye namağlup olmasının tesadüf olmadığını kanıtladı. Milli Takım'ın oyununun temel özelliklerinden biri hatalardı. Oyuncular toplam 22 hata yaptı, bazıları da baskı altında değildi. Ergin Ataman oyunu mükemmel okudu, Giannis Antetokounmpo'yu büyük ölçüde sınırladı. Ercan Osmani, skor üretmede (28 sayı, 5/7 ikilik, 6/8 üçlük) büyük bir hasar oluşturdu, maça kısa bir süre kala şüpheleri olan Cedi Osman'ın açık alanda rakibi yoktu ve Alperen Şengün istatistiklerini doldurdu (15 sayı, 12 ribaund, 6 asist) ve Milli Takım savunmasında büyük çatlaklara neden oldu."

"YUNANİSTAN MÜCADELE BİLE EDEMEDİ"

Kathimerini gazetesi, "Türkiye'nin bir planı, disiplini ve oyuncuları vardı. Yunanistan sahada mücadele bile edemedi" ifadelerine yer verdi.