Çeşme'de dört dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Faik Tütüncüoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tam 4 dönem belediye başkanlığı yaparak ilçeye uzun yıllar hizmet veren Faik Tütüncüoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti.

TÖREN DÜZENLENECEK

Tütüncüoğlu, 1989 – 1994 ve 1999 – 2014 yılları arasında 4 dönem Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de Tütüncüoğlu'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Faik Tütüncüoğlu, Çeşme Belediyesi önünde gerçekleştirilecek askeri törenle uğurlanacak. Cenaze törenine ilişkin bilgilerin bugün paylaşılması bekleniyor.

AHMET FAİK TÜTÜNCÜOĞLU KİMDİR?

Ahmet Faik Tütüncüoğlu, 1 Ocak 1937'de İzmir'in Çeşme ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çeşme'de tamamlayan Tütüncüoğlu, Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulunu bitirerek istihkam subayı olarak yurdun çeşitli bölgelerinde görev yaptı. 1984 yılında kendi isteğiyle Albay rütbesinden emekli olan Tütüncüoğlu, memleketi Çeşme'ye hizmet etmek amacıyla siyasete atıldı. Dört dönem Belediye Başkanlığı yapan Tütüncüoğlu, evli ve bir kız ile bir erkek evlat sahibiydi.

Çeşme eski belediye başkanı Ahmet Faik Tütüncüoğlu hayatını kaybetti





Haberle İlgili Daha Fazlası