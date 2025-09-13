Alperen Şengün'den Yunanistan'a "deniz" göndermesi! Yorum ve beğeni yağdı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 devirip, organizasyonda 24 yıl sonra finale yükseldi. Zaferin ardından 12 Dev Adam'ın yıldızı Alperen Şengün'ün paylaşımı büyük yankı uyandırdı.
12 Dev Adam, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti. Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanan müsabakayı 26 sayı farkla kazanan Milli Takım, namağlup finalist oldu.
ALPEREN' İN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Ay-yıldızlı ekibin 24 yıl sonra şampiyonluk maçına çıkacağı turnuvaya damga vuran Alperen Şengün, Yunanistan karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
"İYİ GELMEZ Mİ HİÇ DENİZ HAVASI?"
Yıldız basketbolcu, maç sonu sevinci ve Türk taraftarların görüntüsüne de yer verdiği paylaşımına, deniz emojisi ile birlikte "İyi gelmez mi hiç deniz havası?" mesajını yazdı. Alperen'in paylaşımı 200 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş