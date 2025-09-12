Alperen Şengün: Ona en iyi Rolex'i alacağım
A Milli Basketbol Takımı'nda Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale çıktıkları maçın ardından konuştu.
"ONA EN İYİ ROLEX'İ ALACAĞIM"
Çok gururlu olduklarını kaydeden Alperen Şengün, "Çok mutluyuz. Ne diyebilirim ki... Gurur duyuyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için gururluyum. Bu takımı her şeyiyle seviyorum. Kardeşiz biz. Çok hak ettik. Bugün çıktık savaştık. Çok önemliydi bizim için. Ercan'a 'Giannis'i 20'nin altında tutarsan sana Rolex alacağım' dedim. Sözümü tutacağım. Ona en iyi Rolex'i alacağım. Kardeşim elinden geleni yaptı." şeklinde konuştu.
