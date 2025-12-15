Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası motorinin ardından benzin fiyatında da düşüş olacak. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına büyük bir indirim geliyor. İşte detaylar...

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolardan 60 dolara kadar geriledi. Bu gelişme akaryakıtta indirim rüzgarını başlattı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Kiraların en az arttığı iller! Dikkat çeken Suriyeli detayı

MOTORİNİN ARDINDAN SIRA BENZİNDE

13 Aralık tarihinde motorinin litresine 2 lira indirim gelmişti. Motorinin ardından bir indirim de benzine geliyor.

Motorinin ardından sıra benzin fiyatında! Akaryakıta bir büyük indirim daha geliyor

BENZİNE 2 LİRA 2 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Aralık Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatı 2 lira 2 kuruş ucuzlayacak. İndirimin ardından benzinin litresi 52-53 lira seviyelerine gerileyecek.

15 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.51 53.12 28.51 İstanbul Anadolu 54.34 52.95 27.88 Ankara 55.35 54.13 28.40 İzmir 55.71 54.49 28.33

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası