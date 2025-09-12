Ergin Ataman kupayı istiyor: Biz şampiyon olacağız

A Milli Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ergin Ataman, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Başantrenör Ergin Ataman, farklı galibiyetin ardından şampiyon olacaklarını söyledi.

Madalya hedefiyle geldiklerini kaydeden Ergin Ataman, "Sesim kısıldı sesim! Bu şanlı, bu tarihi galibiyet bütün ülkemize armağan olsun. Biz buraya madalya hedefiyle gelmiştik ama durum değişti. Şu anda çok duyguluyum. 1 maç daha var. Biz altın madalya ile döneceğiz. Biz şampiyon olacağız inşallah" dedi.