Ankara’da düzenlenen 1. Uluslararası Nöronal Enerji Dinamikleri Kongresi’nde açıklanan bulgular, migrenin yalnızca bir baş ağrısı değil; beynin enerji üretimindeki bozulmalar ve bağırsak-beyin ekseniyle ilişkili, tüm vücudu etkileyen kompleks bir nörolojik hastalık olduğunu ortaya koydu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Migrenin enerji metabolizmasıyla ilişkisine dair çarpıcı bulgular, Ankara’da düzenlenen 1. Uluslararası Nöronal Enerji Dinamikleri Kongresi’nde açıklandı.

Dünyada 1,5 milyar insanı etkileyen ve özellikle 50 yaş altı bireylerde en sık görülen beyin hastalığı olan migrene dair NÖROM’un (Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi) yeni bulguları bağırsak beyin ilişkisine dikkat çekiyor.

NÖROM ve Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinir Bilimleri Derneği (TÜBAS) iş birliğinde düzenlenen kongrede, migrenin yalnızca bir baş ağrısı değil, beynin enerji üretimindeki bozulmalarla ilişkili kompleks bir nörolojik durum ve bağırsakla doğrudan ilişkili bir hastalık olduğu vurgulandı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve NÖROM Merkez Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen, NÖROM’da yürütülen çalışmalarda migren modellerinde bağırsak geçirgenliğinin arttığının ve daha önce tanımlanmamış moleküler değişikliklerin ilk kez gösterildiğini belirtti. Belen, “Migrenin kökeninde mitokondrilerin (Mitokondri, besin maddelerinin alınmasından ve bunların hücre için kullanılabilir enerji moleküllerine parçalanmasından sorumlu organel) enerji üretimindeki yetersizlikler yer alıyor. Bulgular migrenin yalnızca beyinde değil, tüm vücudun enerji sistemiyle ilişkili bir bozukluk olduğunu gösteriyor. Bu nedenle migren, tüm sistemin enerji dengesizliği olarak görülmeli” dedi.

NÖROM’un araştırma sonuçlarına göre kronik migren hastalarında yüksek (CGRP) ve bağırsak mikrobiyotasında bozulma gözüküyor, bağırsak geçirgenliği artıyor. Bunlar, migrenin sadece beyinde değil, bağırsak-beyin ekseni üzerinden de şekillendiğini gösteriyor.

