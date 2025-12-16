Beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki hastanın karaciğer ve iki böbreği bağışlandı.

Manavgat’ta yaşayan 67 yaşında erkek bir hasta beyin kanaması şüphesiyle 15 gün önce Manavgat Devlet Hastanesi’ne yatırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü yakınlarıyla temasa geçti.

Yakınlarının organlarını bağışlaması üzerine vefat eden kişinin karaciğeri ve 2 böbreği Antalya’dan gelen uzman bir ekipçe alındı. Karaciğer ve bir böbrek Antalya’ya, bir böbrek de Konya’ya gönderildi.

Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi ve Anestezi Uzmanı Doktor Mehmet Ercan Sönmez, ailesinin onay vermesinin ardından hızlı bir şekilde çalışmaların yapıldığını ve Sağlık Bakanlığı veri tabanına kayıtlı uygun hastaların bulunarak nakil için organların sevkinin yapıldığını söyledi.

