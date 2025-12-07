Antalya’da, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu dokuzu tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Müşteki turizmci Zafer Süral, eylül ayında yeni otel inşaatına başlamak için belediyeye müracaat ettiğini, ancak günlerce başvurusu hakkında cevap alamadığını söyledi.

Eski belediye başkan yardımcısı tutuklu sanık Sıla Ceyhan Berkaya’nın kendisini Demir Demir’e yönlendirdiğini kaydeden Süral, birkaç gün sonra Demir Demir’le yaptığı görüşmeye Hüseyin Cem Gül’ün katıldığını belirtti. Süral, görüşmede belediyenin Kanal V televizyonuna olan borçlarının ödemesinin istendiğini, bunun üzerine Kanal V’ye gidip 6 milyon 600 bin lira ödeme yaptığını öne sürdü. Daha sonra Niyazi Nefi Kara’ya bunu sorduğunda, ödemeden bilgisi olduğunu söylediğini ifade eden Süral, “Örgütlü bir şekilde çalışıyorlar. Birisi tuzağa çekiyor ondan sonra hiyerarşik bir şekilde çalışıyorlar” dedi.

Manavgat Belediyesi

KREDİ ÇEKİP, VERMİŞ

Süral, ruhsatını aldıktan birkaç gün sonra Hüseyin Cem Gül’ün kendisine otelin inşaat işini Mehmet Ali Fansa’ya vermesi gerektiğini söylediğini öne sürerek, şöyle konuştu:

Elimde daha küçük teklif varken işi Mehmet Ali Fansa’ya verdim. O da bana ‘İşin 0,75’lik kısmı Niyazi Nefi Kara’nın Kumköy’deki villasının inşaatı için ayrıldı’ dedi. Sonra Demir Demir beni arayarak ‘CHP Genel Merkezi 200 bin avro istiyor. Başkan’ın bilgisi var’ dedi.

Paramın olmadığını, kredi çekmem gerektiğini söyledim. Sonra bankadan para çekerek ona bu parayı götürdüm. Mağdur olduğumu kanıtlamak için ses kaydı yaptım. Bu parayı verdiğimi hem belediye başkanı Niyazi Nefi Kara’ya hem de Sıla Ceyhan Berkaya’ya söyledim. Bu örgütün mağduruyum. Manavgat’ta bu haraç düzeninin sona ermesini istiyorum.

