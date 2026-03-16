Sultangazi’de kasklı ve silahlı iki şüpheli, bir kuyumcuya girerek soygun girişiminde bulundu. İş yeri sahibinin kendilerine karşılık vermesi sonrasında kaçan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin daha önce de motosiklet çaldıkları öğrenildi.

11 Mart’ta İstanbul Sultangazi’de başlarında kask ile bir kuyumcuya giren 2 silahlı şüpheli, soygun girişiminde bulundu. Soygunculardan biri iş yeri sahibi ve çalışana silah kabzası ve tekmelerle saldırırken, diğeri ise kapıda nöbet tuttu.

Sultangazi’de silahlı soygun girişimi! Korku dolu anlar kamerada

SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

İş yeri sahibinin karşılık vermesi sonrasında şüpheliler, geldikleri motosikletle hızla kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kasklı şüphelilerin sakin bir şekilde kuyumcuya girdiği, silah doğrulttukları kişilerin karşılık vermesi üzerine saldırıya geçtiği görüldü.

Sultangazi’de silahlı soygun girişimi! Korku dolu anlar kamerada

SİLAHLAR ORMANDA BULUNDU

Olay sonrası operasyon başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen Y.C. (19) ve A.A.A.(21), Yayla Mahallesi’nde yakalandı. Şüphelilerin soygunda kullandığı kurusıkı tabanca ile pompalı tüfek, Pirinççi Köyü ormanlık alanda bulundu.

Sultangazi’de silahlı soygun girişimi! Korku dolu anlar kamerada

MOTORU ÇALMIŞLAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. 2 şüphelinin 3 Mart’ta da motosiklet çaldıkları belirlendi.

