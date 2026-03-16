Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla televizyon kanalları da özel programlarla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Bu kapsamda hazırlanan “Kadir Gecesi Özel” programı bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, "Kadir Gecesi Özel" programı konukları kimler?

Kur’an-ı Kerim’in yeryüzüne indirilmeye başladığı Kadir Gecesi, Kanal D ekranında dualarla karşılanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nden canlı olarak yayınlanacak “Kadir Gecesi Özel” programına, dünya Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma birincileri Güney Afrikalı Abdurrahman Sadien ve Mısırlı Dr. Ahmet Naina ile Kadir Gecesi Özel konukları arasına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ve ünlü hafızlar katılacak.

KÜLLİYE'DE KADİR GECESİ

KUR’AN ZİYAFETİ Dr. Ali Osman Alaca şefliğindeki Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu’nun da yer alacağı “Kadir Gecesi Özel”de; Abdurrahman Sadien ve Dr. Ahmet Naina ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş’un yanı sıra Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar, Ankara Beştepe Millet Camii imam hatipleri Mustafa Orhan ve Tayyib Hoş, Müezzin Kayyım Ahmet Kuzu; Bolu Yıldırım Beyazıt Camii Müezzin Kayyımı Esat Tuna, İstanbul Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı Hüseyin Akbulut ve Ankara Kocatepe Camii Müezzin Kayyımı İbrahim Çakıllı, izleyenlere Kur’an ziyafeti sunacak.

