Türkiye’de lösemi tedavisinde başarı oranlarının arttığını belirten uzmanlar, artan nakil merkezleri, genişleyen TÜRKÖK donör havuzu ve akıllı ilaçlarla özellikle erişkin lösemilerde daha etkili ve hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin mümkün hale geldiğini vurguladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan İsmail Sarı, Türkiye’de lösemi tedavilerinde başarı oranlarının yükseldiğini belirterek, “Çünkü destek, hastane, yataklı merkez, nakil merkezi sayısı arttı. Nakilde artık bekleme durumu yok. TÜRKÖK oldukça yüksek oranda bir donör havuzu sağladı. Bu gelişmelerle kalite de arttı” dedi.

Ankara’da Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği (BİNSENDER) tarafından düzenlenen “3. Erişkin Lösemi Hastaları Günü” etkinliğinde konuşan Dernek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali İrfan Emre Tekgündüz de bilimsel gelişmelerle hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin giderek arttığını söyledi.

Akıllı ilaçların lösemi tedavisinde önemli bir yer edindiğini belirten Tekgündüz, “Bugün kronik lösemilerde günlük sadece ağızdan bir hapla hasta tedavi ediliyor. Erişkin yaş grubunda sık rastlanan kronik lenfoid lösemide iki tane hapı 15 aylık bir süre kullanıyorsunuz ve bununla önemli bir grup hastada işlem tamamlanmış oluyor” dedi.

