İhlas Haber Ajansı • Düzce
Düzce'de uyuşturucu taciri köydeki evinde suçüstü yakalandı
Düzce'nin Çilimli ilçesinde köydeki evinde satılmaya hazır uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çilimli ilçesine bağlı Alacamescit köyünde O.K. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şahıs 4 parça halinde toplam 30 gram sentetik kannabinoid maddesi ile yakalandı.
Genel bilgi taramasında (GBT) 4 suç kaydı olduğu belirlenen şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, O.K.'den uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem başlatıldı.
