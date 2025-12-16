Dışişleri Bakanlığı 178 memur alımı yapacağını duyurdu. Kariyer Kapısı üzerinden iki ayrı unvanda açılan personel ilanı başvuru takvimi, sınav tarihleri ve şartları netleşti.

Dışişleri Bakanlığı’nın iki ayrı kariyer unvanı için açtığı giriş sınavları, aralık ayı itibarıyla başlayacak başvurularla birlikte takip edilmeye başlandı. İlanlarda yazılı sınav tarihleri, yaş şartı, yabancı dil kriterleri ve değerlendirme adımları yer alıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 178 MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dışişleri Bakanlığı, toplam 178 kişilik alım için iki farklı başvuru takvimi açıkladı. Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavı kadrosu için başvurular 16 Aralık 2025 Salı günü saat 14.00’te başlayacak, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 12.00’de sona erecek. Bu kapsamda 74 memur işe alınacak.

Aday Meslek Memurluğu için başvurular yine 16 Aralık 2025’te başlayacak ve 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar devam edecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu Işe Alım” hizmetinden veya Kariyer Kapısı platformundan yapılacak. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Bu kategoride 104 kişinin işe alımı gerçekleşecek.

178 MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kadroya alımlar KPSS A grubu puanlarıyla gerçekleşecek. Her iki alım için de adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki genel şartları taşıması isteniyor.

Adayların 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Bu nedenle 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğanların başvuru yapabilecek.

Adayların, 1 Ocak 2022’den sonra alınmış YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğer kabul ettiği uluslararası yabancı dil sınav sonuç belgesine sahip olması gerekirken ayrıca ikinci ve üçüncü yabancı dili olan adaylara, belirlenen puanların üzerinde olmaları halinde yazılı sınav puanına ek katkı sağlayan ilave puan uygulaması bulunuyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 178 MEMUR HANGİ KADROLARDA ALINACAK?

Alım, iki ayrı diplomatik kadro üzerinden yapılıyor. Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu (KİM) unvanıyla 74 kişi, Aday Meslek Memurluğu unvanıyla 104 kişi alınacak. Atamalar Genel Idare Hizmetleri sınıfında 7-9. derece kadrolara yapılabilecek.

Sınav takvimi de açıklandı. KİM için yazılı sınav 24 Ocak 2026’da Ankara’da yapılacak. Aday Meslek Memurluğu yazılı sınavı ise 14 Şubat 2026’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavı geçen adaylar için ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav aşaması uygulanacak. Bu aşamaların tarih ve yeri daha sonra duyurulacak.

