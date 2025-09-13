Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > TFF'ye EuroBasket finali için dev talep: Derbinin saatini değiştirin

TFF'ye EuroBasket finali için dev talep: Derbinin saatini değiştirin

- Güncelleme:
TFF&#039;ye EuroBasket finali için dev talep: Derbinin saatini değiştirin
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdıran A Milli Basketbol Takımı için sporseverlerden Türkiye Futbol Federasyonu'na değişiklik talebi geldi.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

YUNANİSTAN'I FARKA BOĞDUK

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) 7'de 7 ile yarı finale çıkan A Milli Basketbol Takımı, zorlu geçmesi beklenen Yunanistan maçında rakibini farkla boğdu ve bileti aldı. 

15 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Daha önce ilk kez ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de adını finale yazdıran 12 Dev Adam, Yunanistan'a resmi maçlarda 15 yıl sonra üstünlük sağladı.

TFF'ye EuroBasket finali için dev talep: Derbinin saatini değiştirin - 1. Resim

TFF'YE FİNAL TALEBİ

Yunanistan'a 32 yıl sonra tarihinin en ağır mağlubiyetini yaşatan Milliler, ikinci kez finale yükselirken EuroBasket'teki Almanya finali öncesi sosyal medyada TFF'ye değişiklik talebi yağdı.

14 Eylül Pazar günü saat 21.00'de yapılacak Türkiye-Almanya final maçının tüm Türkiye'de izlenmesi gerektiğini belirten sporseverler, aynı gün 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saatinin değişmesi gerektiği yönünde birleşti.

TFF'ye EuroBasket finali için dev talep: Derbinin saatini değiştirin - 2. Resim

DERBİNİN SAATİ DEĞİŞSİN

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için TFF'ye sosyal medyadan değişiklik talebinde bulunan sporseverler, maçın 18.00'e alınması gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı. 

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

