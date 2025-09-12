Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ercan Osmani'den Giannis itirafı: Fırsata çevirdim

Ercan Osmani'den Giannis itirafı: Fırsata çevirdim

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nda Ercan Osmani, açıklamalar yaptı.

A Milli Basketbol Takımı'nın Yunanistan'ı 94-68 mağlup ettiği karşılaşmada 28 sayı, 6 asist ve 2 ribaundla harika bir oyun sergileyen Ercan Osmani, mücadelenin ardından değerlendirmeler yaptı.

"ÇOK VİDEO İZLEDİM"

Giannis'i durdurmak için çok video izlediğini kaydeden Ercan Osmani, "Çok video izledim, Giannis'i nasıl durduracağım diye. Mutluyum. Böyle bir savunma katkısı yaptığım için. Final için çok mutluyuz. Çok içeride bekliyordu Giannis. O yüzden bunu fırsata çevirdim. Arkadaşlarım beni buldu, ben de attım. Mutluyum. Artık final masada, yüzde 50-50. İyi olan kazanacak. 1 gün dinleneceğiz. İyi değerlendirip hazırlanacağız." dedi.

