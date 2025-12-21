TOKİ başvuru sonuçları için sayılı gün kaldı. Sosyal konut projelerine başvuran milyonlarca kişi, TOKİ başvuru sonuç duyurusuna odaklandı. TOKİ başvuru sonuçlarının açıklanma takvimi ve canlı kura tarihine ilişkin ayrıntılar duyurulmuştu. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



TOKİ kura çekiliş sonuç tarihi başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gündeme geldi. 15 Kasım itibarıyla başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları 19 Aralık'ta sona ermişti. Sosyal konut projeleri kapsamında yapılan başvuruların sonuçları belirlenen tarihte açıklanacak ve kura çekimi canlı yayınla gerçekleştirilecek.



TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Belirlenen takvim çerçevesinde sosyal konut kuraları yaklaşık 2 ay sürecek. TOKİ hak sahipliği kura çekilişi 29.12.2025-27.02.2026 tarihleri arasında yapılacak.Vatandaşlar, TOKİ kura çekiliş tarihini ve canlı yayın saatini öğrenmek için resmi kanalları takip ediyor.

Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5000 TL'lik başvuru ücreti iade edilecek. Şubat 2026'dan itibaren de hak sahipleri arasında konut belirleme kuraları çekilecek ve satış sözleşmeleri imzalanmaya başlanacak. Teslimatların ise Mart 2027'de başlaması hedefleniyor.

HANGİ ÖDEME KOŞULLARIYLA SATILACAK? Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.

