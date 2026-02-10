ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, ilk bölümüyle sosyal medyada büyük gündem olurken 2. bölüm yayın tarihi açıklandı. Yeni bölüm fragmanı ve hikayenin nasıl şekilleneceği merak edilirken "Aynı Yağmur Altında 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?" araştırılıyor.

Başrollerinde Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı Aynı Yağmur Altında, yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi hikayesiyle ekran başına topladı. Yağmurlu bir gecede başlayan olaylar, karakterler arasındaki sır perdelerini aralarken yeni bölümle ilgili detaylar da gündemin üst sıralarına taşındı. Aynı Yağmur Altında dizinin yeni bölüm tarihi ve son bölümde yaşananlar merak ediliyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV yayın akışına göre Aynı Yağmur Altında’nın 2. bölümü, önümüzdeki hafta Pazartesi akşamı ekrana gelecek. İlk bölümün ardından oluşan yoğun ilgi, yeni bölüm beklentisini artırdı. İkinci bölümde hikayenin temposunun yükselmesi ve karakterler arasındaki çatışmaların daha net ortaya çıkması bekleniyor. Özellikle Rosa’nın sağlık durumu ve geçmişine dair sırların, yeni bölümde olayların seyrini değiştireceği yorumları yapılıyor.

Aynı Yağmur Altında 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölümden detaylar gündemde

AYNI YAĞMUR ALTINDA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Aynı Yağmur Altında, her hafta Pazartesi günü izleyiciyle buluşuyor. Dizi, atv ekranlarında saat 20.00’de yayınlanarak akşam kuşağında yer alıyor.

Aynı Yağmur Altında 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölümden detaylar gündemde

1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlk bölümde, Londra’da katıldığı bir protesto sırasında yaralanan aktivist Rosa’nın hayatını değiştiren bir gerçekle yüzleşti. Beyninde ölümcül bir anevrizma olduğunu öğrenen Rosa, hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla İstanbul’a gelmeye karar verdi. Bu yolculuk, onun geçmişiyle yüzleşmesinin kapılarını araladı.

Aynı Yağmur Altında 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Yeni bölümden detaylar gündemde

İstanbul’da yolu Ali Aydan ile kesişen Rosa, kısa sürede güçlü bir bağ kurdu. Ancak Ali’nin ailesi, özellikle Karanoğlu ailesiyle olan ilişkileri ve Koray’ın saplantılı tavırları, bu masalsı başlangıcın gölgeleneceğinin ilk sinyallerini verdi.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlanarak izleyiciyle buluştu. Fragmanda Rosa ve Ali'yi bekleyen zorluklar yeni bölümde yaşanacak yüzleşmeleri ortaya çıkarıyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Aynı Yağmur Altında dizisi oyuncuları ve karakterleri açıklandı! İşte oyuncu kadrosu

Haberle İlgili Daha Fazlası