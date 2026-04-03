Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaza yüzde 25 zam yapıldığını bildirdi. Tarifeler 4 Nisan 2026 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Buna göre, elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 17,5, sanayi abone grubu için yüzde 5,8 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 24,8 artışa gidildi.

Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesinin ödeyeceği tutar 323,8 lira olarak belirlendi.

Elektrik ve doğal gaza yüzde 25 zam! 4 Nisan'dan itibaren geçerli olacak

KONUTLARDA KADEMELİ TARİFEYE GEÇİLDİ

BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları doğrultusunda nihai doğal gaz satış fiyatlarında artış gerçekleşti.

Buna göre, konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için ortalama yüzde 25, sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 18,61, elektrik üretim santralleri için ortalama yüzde 19,42 artış söz konusu oldu.

Ayrıca, konut tüketicileri için kademeli fiyat uygulamasına geçildi.

