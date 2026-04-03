Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ümraniye'de 591 konutun kura çekiminde açıklamalarda bulundu. İstanbullulara bir müjde veren Kurum, "Vatandaşımıza tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz. İnşaat sürerken 1 yıl cebinizden 1 kuruş çıkmayacak. Tam 180 ay vade, 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Müjdemizi verdik, başvurularımızı almaya başlayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 591 konutun kura çekim törenine katıldı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm desteği müjdesi! 3 milyon liraya kadar ödeme verilecek, 180 ay vadesi var

Burada önemli mesajlar veren Kurum'un açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Karşımıza dikilen o duvarları hep birlikte teker teker yıkıyoruz. 86 milyon kardeşimizin kalbinde yıllarca milleti terk eden o siyasetin izlerini siliyoruz. Bu büyük devletin şefkat elini uzatıyoruz. Kıymetli kardeşlerim bizim siyaset anlayışımız milletin talebini görünce kaçacak delik aramak değil. Her talebi dikkatlice özenle dinlemek, her zorluğun üzerine yürümektir. Siyaset dediğin zaten hüznün altından umudu çıkarabiliyorsa siyasettir.

Devlet dediğin zaten güvensiz sokakların arasından işte bu huzurlu yuvaları çıkarabiliyorsa devlettir. İşte birazdan sizlere anahtarlarını sunacağımız bu 591 yuvamız işte sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla bu anlayışımızın da en önemli ispatıdır. Tabii bence bugün sadece yeni 591 eve ulaşmayacaksınız. Çünkü bu yuvaların verdiği mesaj çok daha derindir.

"KORKU BİTTİ, HUZUR BAŞLADI"

Mühendislerimiz bu konutlara teknik dilde dirençli konutlar, deprem dirençli yapılar diyorlar. Fakat bizim gönlümüzdeki karşılığı bambaşka. Çünkü biz size değerli kardeşlerim sadece bugün dirençli yapılarla beraber konutları, işyerlerini teslim etmiyoruz. Bir taraftan da huzurlu yuvalarımızı ve burada ailelerinizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle birlikte yaşayacağınız bu mekanları da teslim ediyoruz. Çünkü siz her güvensiz yapıda oturan İstanbullu gibi, İstanbullu kardeşlerimiz gibi acaba evimiz başımıza yıkılır mı endişesiyle yıllarca yaşadınız. Yıllarca o sıkıntıları, problemleri çektiniz. Çocuklarınıza bakarken o derin korkuyu hissettiniz. Şimdi ben bu salondaki annelerimizin gözlerine bakıyorum ve diyorum ki artık korkmayın çünkü artık korku bitti, huzur başladı, mutluluk başladı.

Şunu da ilave edeyim, biz buraları yaparken hep şunu istedik. Komşuluğun yeniden sürdüğü, dükkandan çıktığında esnaf selamının verildiği, çocukların hep birlikte huzur içerisinde koşturduğu bir alan inşa ettik. Yani biz size öyle sadece binalar, güvenli huzurlu yuvalar değil, huzur dolu, mutluluk dolu bir hayatı da teslim ediyoruz. Rabbim ağız tadıyla burada huzur içerisinde oturmayı nasip eylesin. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Tabi burada 591 konutu yapıyoruz, ilk etapta 276 konutumuzun kuralarını çekiyoruz. Birazdan kuraları çekeceğiz. Kalan tüm konutlarımızı da yine komşularınıza teklif edeceğiz. Yani buradan hiçbir konutu satmayacağız. Tamamını Hekimbaşılı kardeşlerimize inşallah veriyor olacağız. Bu müjdeyi de buradan ifade etmiş olalım.

"11 İLDE 500 BİNİ AŞKIN YUVAYI SUNMANIN MUTLULUĞUNA ERİŞTİK"

Asrın felaketinde 11 ilimizde sönen her ocağı devletimizin şefkat eliyle tutup milletimizle birlikte ayağa kaldırdık. Dile kolay 500 bini aşkın bir yuvayı 2 yıl gibi kısa bir zamanda milletimize sizin gibi kıymetli değerli annelerimize sunmanın mutluluğuna eriştik. Hamdolsun Rabbim bize bu işi nasip etti.

İSTANBULLULARA KONUT MÜJDESİ

İstanbulumuzun dünya bankası finansmanında gerçekleşen iklim ve afete dayanıklı şehirler kapsamına alındığını ilan ediyorum. Bugünden sonra vatandaşımıza tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz. İnşaat sürerken 1 yıl cebinizden 1 kuruş çıkmayacak.

Piyasa şartlarını bir kenara bırakın, zamanı ve imkanı size göre ayarladık. Tam 180 ay vade, 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Bu plan da aylık 0,69 yani yıllık maliyeti yüzde 10'un altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız. İnşaat süreci boyunca asla kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Müjdemizi verdik, harekete geçiyoruz. Bugün başvurularımızı almaya başlayacağız. Talep çerçevesinde inceleyeceğiz.

İSTANBUL'DA KURALAR 25 NİSAN'DA ÇEKİLECEK

İstanbul'un her yerinde yeni yuva heyecanıyla dolu annelerimiz var, yavrularımız var. Onlar da bizden haber bekliyor. Biliyorsunuz hem dönüşümle hem de sosyal konutlarla İstanbul'umuzu güvenli hale getiriyoruz. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ev sahibi Türkiye projesi gerçekten 81 ilimize büyük bir heyecan uyandırdı. Ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan ev sahibi Türkiye projemizle 500 bin sosyal konut projesini başlattık. Ve İstanbul'umuza da 100 bin konut ayırdık. İllerimizin kurallarını çektik. Önümüzdeki hafta Çorum'da ben de kuraya katılacağım. Çorum'u çekeceğiz ve artık son kuramız da İstanbul'da olacak. İnşallah 25 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, orada büyük bir coşkuyla, büyük bir mutlulukla İstanbul'umuzda kurallarımızı çekeceğiz ve orada yuvalarımızın hak sahiplerini belirlemiş olacağız.

"2 YIL İÇERİSİNDE TESLİM EDECEĞİZ"

İnşallah kurallarımızı çeker çekmez en geç 2 yıl içerisinde de konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tüm projelerimizin aziz İstanbul için, İstanbullu kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli hemşehrilerim bizim pusulamız da, rotamız da, derdimiz de sizsiniz. Bunun için de hep işte sahadayız. Nerede bir afet olsa, nerede bir yangın olsa, sel olsa, milletimizin bize ihtiyacı olsa hemen sizin yanı başınızdayız."

