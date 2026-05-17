Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde serinlemek için şelale göletine giren 15 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, İlküvez Mahallesi’nde bulunan Gökçegelin Şelalesi göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dört arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla suya giren Arda Karayiğit (15), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ve çevredekilerin müdahalesi sonuçsuz kalırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Orduda yürek yakan olay! 15 yaşındaki Ardadan acı haber

BİR SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından Arda Karayiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden çocuğun, Tuncay ve Meryem Karayiğit çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olduğu öğrenildi. Acı haberi alan aile ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirerek feryat etti.

Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemelerin ardından çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.

