Hazine bulduk!

Trump Orta Doğu savaşını kaybetmenin sancısıyla kendinden geçerken İran’a sürekli tehditler savuruyor, "geriye kalanları yok etmeye henüz başlamadık bile, ellerindeki zenginleştirilmiş uranyumu da alacağım" diyor, ama kendisi de bunun gerçekleşeceğine inanmıyor. Şu anda büyük yıkım yaşadı savaşı kaybetti, bunu söylemeye dili varmıyor. ABD halkının üçte ikisi "bu anlamsız savaşı bitir!" diyor.

Eline büyük petrol kozu geçiren Tahran geri adım atmıyor, aksine Hürmüz silahı ile eline kazandığı büyük avantajı sonuna kadar kullanmak istiyor... Amacı dünya ülkelerinin ABD’ye kesin tavır alarak Pentagon'un İsrail ile birlikte yürüttüğü saldırıları durdurmak. İngiltere “artık yeter” diyerek 35 ülke temsilcileri ile görüşerek Hürmüz’ün açılmasını görüştü. Trump “pes” demeden kaostan çıkılmayacak. Zira dünyada sadece enerji değil, gıda, metal sektörleri başta olmak üzere tüm ticarette onarılması zor hasar oluştu. İran Savaşı'nın kilitlediği ve küresel probleme dönüşen Hürmüz Boğazı krizine karşı bölge ülkeleri boru hatlarını kullanarak sorunu çözme planları yapıyor. Ama inşa edilmesi yıllar sürecek bu projelerin kısa sürede hayata geçmesi çok zor. O zaman geriye tek bir yol kalıyor; var olan hatlarla çözüme ulaşmak.

İşte burada Türkiye ön plana çıkıyor. İlk alternatifler Irak-Türkiye (Kerkük-Ceyhan) petrol boru hattı ile Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı… BTC Hazar petrolünü Gürcistan üzerinden Türkiye'nin Ceyhan terminaline taşır, Hürmüz'ü tamamen devre dışı bırakır.

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı (Kerkük-Ceyhan): Irak petrolünü doğrudan Akdeniz'e ulaştıran en güçlü alternatiflerden biri.

TANAP (Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı): Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyarak Körfez gazına olan bağımlılığı büyük ölçüde azaltır...

Türkiye, özellikle 2026 yılı itibarıyla nükleer enerji (Akkuyu), Karadeniz doğalgazı ve yerli petrol üretimi (Gabar) hamleleriyle bölgesel bir enerji üssü ve merkezi olma vizyonunu güçlendirdi. Enerji merkezi, nükleer, yenilenebilir (42% pay) ve yerli kaynaklarla hem arz güvenliğini sağlıyor hem de Avrupa'ya yönelik enerji ticaretinde kritik bir koridor görevi üstleniyoruz. Avrupa’nın enerji problemini çözen ülkemiz uluslararası enerji ticareti konusunda büyük pazarlık gücüne de kavuşacak. Hem coğrafi avantajı hem de boru hattı altyapısının gelişmiş olması sayesinde Türkiye ile anlaşmak için diğer ülkeler sıraya girecek. Öncelikle, enerji taşımacılığından elde edilecek transit gelirler artacak.

Mevcut durumda Türkiye üzerinden geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının yıllık taşıma kapasitesi yaklaşık 50 milyon ton petrol seviyesinde... Hatlardan elde edilecek gelirlerin artması cari açığın azaltılmasında doğrudan katkı sunacak. Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını dış kaynaklardan karşıladığı düşünüldüğünde, Türkiye’nin arz güvenliği denklemindeki rolü daha da kritik hâle geliyor. Enerji akışının kontrolünde stratejik bir konuma gelmek, ülkenin uluslararası alandaki siyasi ve ekonomik etkisini de güçlendirecek. Türkiye’nin enerji üssü hâline gelmesi, yıllık yaklaşık 400 milyar metreküplük Avrupa doğalgaz piyasasında etkin bir aktör olmasını sağlayacak. Bu durum, yalnızca transit gelirleri artırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’ye bölgesel enerji fiyatlarının oluşumunda da söz sahibi olma imkânı sunacak...

Trump’ın, İsrail’i kurtaracağım diye başlattığı Orta Doğu savaşı bize tarihin en büyük fırsat kapısını açıyor...

SON SÖZ: Boru hatlarının devreye girmesiyle petrol fiyatları dibe oturacak, ekonomi şahlanacak, dolar yerlerde sürünecek, dünya Türkiye’yi ayakta alkışlayacak.

