Günde 4 fincan ve üzeri kahve tüketiminin kalp ritim bozukluğu, tansiyon yükselmesi ve kaygı gibi sorunlara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Uzmanlar, özellikle yüksek kafeinli içeceklerin aşırı tüketiminin sağlıklı bireylerde bile ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Doç. Dr. Duygu Ersan Demirci, günde 4 fincan ve üzeri kahve tüketiminin çarpıntı, tansiyon ve kaygı gibi ciddi problemlere yol açabileceği konusunda uyardı.

Kahve tüketiminin özellikle gençler arasında giderek arttığını vurgulayan Doç. Dr. Demirci, yeni nesil kahvecilerde satılan içeceklerin fazla miktarda şeker ve şurup içerdiğini, bu durumun da sağlık için ekstra bir olumsuzluk oluşturduğunu belirtti.

SAĞLIKLI KİŞİLERDE BİLE SORUN OLABİLİYOR

Öte yandan yüksek dozda kafein barındıran enerji içecekleri konusunda da uyarıda bulunarak, bu ürünlerin sağlıklı kişilerde bile ritim bozukluklarına, tansiyon yüksekliğine ve hatta kalp krizine yol açabildiğinin altını çizdi.

Hafif ve orta düzeyde kafein tüketiminin güvenli, hatta koruyucu etkileri olabileceğini belirten Doç. Dr. Demirci, sınır aşıldığında ise muhtemel riskleri şöyle sıraladı:

Kalp ve damar sorunları: Nabız artışı, düzensiz ritim ve tansiyonda ani yükselişler

Nabız artışı, düzensiz ritim ve tansiyonda ani yükselişler Psikolojik etkiler: Sinirlilik hâli ve kaygı bozukluğu

Sinirlilik hâli ve kaygı bozukluğu Uyku ve kemik sağlığı: Özellikle öğleden sonraki tüketimlerde uyku kalitesinde düşüş ve kalsiyum emiliminin bozulmasına bağlı kemik erimesi riski

Özellikle öğleden sonraki tüketimlerde uyku kalitesinde düşüş ve kalsiyum emiliminin bozulmasına bağlı kemik erimesi riski Gebelikte tehlike: Erken doğum veya bebekte gelişim geriliği riski

Haberle İlgili Daha Fazlası