Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz yüzde 1,94 artarken, yıllık bazda yüzde 30,87 oldu. Böylece 3 aylık enflasyona göre memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı da belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN KRİTİK Enflasyon rakamları memur ve emekli için kritik öneme sahip. Memur ve emeklinin maaş zamları enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.



EMEKİ VE MEMURUN ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

3 AYLIK ENFLASYON Enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta ise yüzde 1,94 oranında arttı. Böylece 3 aylık enflasyon yüzde 10,04 oldu.

EMEKLİNİN YÜZDE 10,04 ZAMMI GARANTİ SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon yüzde 10,04 geldi. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 10,04 zammı hak etmiş oldu.

MEMURA HENÜZ ENFLASYON FARKI YOK Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmede yüzde 7 zam kararı alınmıştı. 3 aylık enflasyonda memurlar için henüz enflasyon farkı oluşmadı.

GERİYE 3 VERİ KALDI Milyonların zammının kesinleşmesi için nisan, mayıs ve haziran enflasyonlarının açıklanması bekleniyor. Önümüzdeki 3 aylık verinin de açıklanmasıyla memur ve emekli zammı netleşecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası