Kurban Bayramı öncesi vatandaş yalnızca kurbanlık fiyatlarını değil, kesimden nakliyeye, kasap işçiliğinden ambalaja kadar uzanan ek maliyetleri de hesaplıyor. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 zamlanan hizmet giderleri, kurbanın görünmeyen faturasını büyütüyor.

KAAN ZENGİNLİ - Kurban Bayramı’na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarında hareketlilik artarken, vatandaşın gündeminde yalnızca kurbanlık fiyatları yer almıyor. Hayvan bedelinin ardından başlayan kesim, parçalama, nakliye ve ambalaj giderleri de bütçeyi zorluyor.

Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artan hizmet maliyetleri, kurban ibadetinin gizli faturasını ortaya çıkarıyor. Piyasada büyükbaş kurbanlık fiyatları 180 bin lira ile 350 bin lira arasında değişirken, 7 kişilik bir büyükbaş hissesine giren vatandaşın cebinden sadece hayvan bedeli olarak en az 25 bin lira ile 50 bin lira arasında para çıkıyor. Küçükbaş kurbanlıklar ise 15 bin ile 20 bin lira arasında alıcı buluyor.

Fakat büyük ödeme yapıldıktan sonra kurbanlık sürecinin asıl yorucu ve masraflı olan “hizmet” kısmı devreye giriyor. Burada da toplam tabloya bakıldığında, hayvan bedeli hariç ek hizmet maliyetleri büyükbaşta 29 bin ila 42 bin lira arasında değişirken, küçükbaşta bu rakam 2 bin 900 ila 4 bin 200 liraya ulaşıyor.

HİZMETE %30 ZAM GELDİ

Belediye kesimhaneleri veya özel tesislerde hayvanı kesip, derisini yüzerek dört büyük parça hâlinde teslim etmenin bedeli ciddi rakamlara ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 30 zamlanan tarifelerle küçükbaş kaba kesimi için bin 500 lira ile 2 bin lira arası ücret talep ediliyor. Büyükbaşta ise sadece kaba kesim ve dörde bölme işlemi, tesisin altyapısına göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişiyor.

KASAPLARDA İNCE İŞÇİLİK MESAİSİ

Vatandaş kesimhaneden aldığı karkas eti evde kendi imkânlarıyla işleyemediği için mahalle kasaplarının yolunu tutuyor. Kasaplarda kuşbaşı doğrama kilogram başına 60-80 lira, kıyma çekimi 40-50 lira, kemik kırma işlemi ise kilosu yaklaşık 30 liradan yapılıyor. Büyükbaş hisseden düşen 30-40 kiloluk eti mutfağa hazır hâle getirmenin toplam maliyeti tek bir kişi için 2 bin 500 lira ile 3 bin lirayı buluyor.

KURBAN TAKSİSİ VE BIÇAK MASRAFI

Etin kesim alanından eve taşınması da başlı başına bir maliyet kalemi oluşturuyor. Vatandaşlar, araçlarda koku ve leke oluşmaması için panelvan ve pikap tipi “kurban taksileri”ne yöneliyor. Ancak burada da şehir içi kısa mesafelerde dahi fahiş nakliye bedelleri isteniyor. Kesim alanındaki taşıma yardımları ve bahşişler de harcamayı artırıyor. Evde parçalama yapmak isteyenler ise bıçak bileme, satır ve et kütüğü gibi ekipman masraflarıyla karşılaşıyor. Bütün bu giderlerde de geçen yıla nazaran ortalama yüzde 30’luk bir artış dikkati çekiyor.

POŞET VE AMBALAJ FATURASI ARTTI

Etin taşınması ve derin dondurucuda muhafaza edilmesi için gereken ambalaj malzemeleri gözden kaçan en büyük masraflardan biri. Kalın taşıma poşetlerinin 10’lu paketi 100 -150 lira arasında satılırken, buzdolabı poşetleri 60 -90 lira arasında değişiyor. Sadece ambalaj giderleri bir hane için 300-400 liraya kadar çıkabiliyor.

ACEMİ KASAPLARA DİKKAT

Uzmanlar, bayram döneminde geçici tezgâh kuran ve ustalık belgesi bulunmayan kişilere karşı vatandaşları uyarıyor. Yanlış kesim ve parçalama işlemlerinin hem hijyen riski oluşturduğu hem de etin ziyan olmasına yol açtığı belirtiliyor. Binlerce lira ödenen kurbanlıkların heba olmaması için profesyonel ve belgeli kasaplarla çalışılması tavsiye ediliyor.



