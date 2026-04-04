Özel gereksinim raporu bulunan çocuklara MHRS'de öncelik tanındı. 18 yaş altı çocukların anneleri de çocuk psikiyatrisi ve psikoloji randevularında öncelikli olacak.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özel gereksinim raporu bulunan çocuklara Merkezî Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) öncelik hakkı tanındığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki 433 bin çocuğun “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu” bulunduğunu belirtti. Bu çocukları randevu sisteminde öncelikli gruplar arasında dâhil ettiklerini paylaşan Memişoğlu “Hatta çocuk 18 yaşından küçükse aynı zamanda annesine o çocukla ilgili çocuk psikiyatristinden veya psikoloğundan randevu almasını önceliyoruz” ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM MHRS görünümlü tuzak sitelere dikkat! Randevu alırken paranızı kaptırmayın

İLAÇ RAPORLARI İÇİN 'MHRS' ÇAĞRISI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, süresi 31 Mart 2026 itibarıyla sona eren ilaç raporlarının yenilenmesi gerektiğini duyurdu. Covid-19 salgını döneminde otomatik olarak uzatılan raporların artık geçersiz olduğu belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hastanelerde özel “rapor yenileme klinikleri” oluşturuldu ve randevu kapasitesi artırıldı.

Bakanlık verilerine göre, yaklaşık 6,6 milyon kişi henüz raporunu yenilemedi. Vatandaşların ilaç temininde sorun yaşamamaları için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ilgili branşlardan randevu alarak raporlarını en kısa sürede güncellemeleri gerekiyor.

