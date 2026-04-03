Antalya genelinde etkili olan sağanak yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini beklenmedik bir kar yağışına bıraktı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde, sabah saat 06.00 sıralarında başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren Seydişehir yönüne doğru yaklaşık 25 kilometrelik bir alanda etkisini gösteren yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer 10 ila 25 santimetreye kadar ulaştı. Nisan ayında kış şartlarıyla karşılaşan ve yazlık lastikleriyle yola çıkan pek çok sürücü ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Karayolları Alacabel ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Ekiplerin güzergah üzerindeki yoğun mesaisi aralıksız sürerken, yetkililer bu rotayı kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları, araçlarında mutlaka zincir bulundurmaları ve tedbirli şekilde yola çıkmaları konusunda uyardı.

