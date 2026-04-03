IBAN gönderirken sakın bu hatayı yapmayın! 50 bin TL alacaklıyken 202 bin TL borçlu çıktı
Günlük hayatta nakit taşımak yerine saniyeler içinde hallettiğimiz IBAN transferleri, dikkat edilmediğinde telafisi güç mağduriyetlere kapı aralıyor.
İstanbul Etiler’de yaşanan son olay, bu basit işlemin nasıl bir dolandırıcılık yöntemine dönüştüğünü ve bir esnafın 50.000 TL’lik alacağı için nasıl 202.000 TL ödemek zorunda kaldığını gözler önüne serdi.
BİR KEBAP SİPARİŞİ NASIL HACİZ KABUSUNA DÖNÜŞTÜ?
ATV Haber'in haberine göre kebap ustası Ersin Baran, bir müşterisinin evine özel hizmet vermek üzere davet edildi.
Hizmet sonunda hak ettiği 50.000 TL’lik ödeme IBAN üzerinden hesabına gönderildi. Ancak parayı gönderen şahıs, açıklama kısmına "Borç verildi" notunu düşerek ödemeyi gerçekleştirdi.
200 BİN LİRA ÖDEDİ HACZİ KALDIRDI
O an dekontu kontrol etmeyen Baran, 3 ay sonra tüm banka hesaplarına konulan bloke ve kapısına gelen icra tebligatıyla sarsıldı.
Müşterisinden alacağını tahsil ettiğini sanan esnaf, aslında hukuk önünde "borç almış" durumuna düşürüldü. İtiraz sürelerini kaçırdığı ve durumu fark edemediği için asıl borcun üzerine eklenen faiz ve avukatlık masraflarıyla birlikte toplamda 202.000 TL ödeme yaparak hacizlerini kaldırabildi.
HUKUKÇULAR UYARIYOR
Eğer bir transferde "borç", "ödünç" veya "iade edilmek üzere" gibi ifadeler yer alıyorsa, yargı bu paranın ödeme değil, bir borç ilişkisi olduğunu kabul eder.
Kötü niyetli kişilerin bu yöntemi bir "tuzak" olarak kullandığını belirten uzmanlar, bu durumun Türk Ceza Kanunu kapsamında dolandırıcılık suçuna dahi girebileceğinin altını çiziyor.
KENDİNİZİ KORUMAK İÇİN BU ADIMLARA DİKKAT EDİN
Hesabınıza gelen her kuruşun açıklamasını mutlaka kontrol edin. Eğer açıklama kısmında verdiğiniz hizmetle veya yaptığınız işle ilgisi olmayan bir not görüyorsanız vakit kaybetmeden şu iki yoldan birini seçmelisiniz:
Gelen parayı, açıklama kısmına "Yanlış gönderilen tutarın iadesidir" veya "Borç notuyla gelen bedelin reddi ve iadesidir" yazarak derhal göndericiye geri yollayın.
7 GÜN DETAYINA DİKKAT
Hakkınızda bir icra takibi başlatıldıysa, tebligat elinize ulaştığı andan itibaren 7 gün içinde itiraz etme hakkınızı kullanın. Bu süreyi geçirmek, borcu kabul ettiğiniz anlamına gelir ve tüm mal varlığınızın haczedilmesine yol açabilir.
Özellikle esnafların ve serbest çalışanların, ödeme alırken açıklama kısmına mutlaka "Hizmet bedeli", "Ürün satışı" veya "Kira ödemesi" gibi gerçek işlemi yansıtan notlar yazılmasını talep etmesi hayati önem taşıyor.