İstanbul Etiler’de yaşanan son olay, bu basit işlemin nasıl bir dolandırıcılık yöntemine dönüştüğünü ve bir esnafın 50.000 TL’lik alacağı için nasıl 202.000 TL ödemek zorunda kaldığını gözler önüne serdi.

ATV Haber'in haberine göre kebap ustası Ersin Baran, bir müşterisinin evine özel hizmet vermek üzere davet edildi.

Müşterisinden alacağını tahsil ettiğini sanan esnaf, aslında hukuk önünde "borç almış" durumuna düşürüldü. İtiraz sürelerini kaçırdığı ve durumu fark edemediği için asıl borcun üzerine eklenen faiz ve avukatlık masraflarıyla birlikte toplamda 202.000 TL ödeme yaparak hacizlerini kaldırabildi.

O an dekontu kontrol etmeyen Baran, 3 ay sonra tüm banka hesaplarına konulan bloke ve kapısına gelen icra tebligatıyla sarsıldı.

HUKUKÇULAR UYARIYOR

Eğer bir transferde "borç", "ödünç" veya "iade edilmek üzere" gibi ifadeler yer alıyorsa, yargı bu paranın ödeme değil, bir borç ilişkisi olduğunu kabul eder.

Kötü niyetli kişilerin bu yöntemi bir "tuzak" olarak kullandığını belirten uzmanlar, bu durumun Türk Ceza Kanunu kapsamında dolandırıcılık suçuna dahi girebileceğinin altını çiziyor.