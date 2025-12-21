Hatay’da depremde yıkılan bir binanın enkazının kaldırılmasının ardından başlatılan temel kazısında, Geç Antik Çağ’a ait Grekçe yazıtlı ve 17,5 metre uzunluğunda taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan bir binanın bulunduğu alanda yapılan temel kazısı, önemli bir arkeolojik keşfe sahne oldu.

Çalışmalar sırasında milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla tarihlenen, Grekçe yazıtlı ve geometrik desenli Geç Antik Çağ mozaiği ortaya çıkarılırken, bölgede Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlığında kurtarma kazısı başlatıldı. Kazılarda 3 farklı alanda taban mozaiklerinin bulunduğu tespit edildi.

Bölgede marttan bu yana süren çalışmalarla 17,5 metre uzunluğunda üzerinde Grekçe yazıt bulunan milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla tarihlenen Geç Antik Çağ'a ait geometrik desenli taban mozaiği gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı çalışmasına ait görseller

MOZAİK MÜZEYE TAŞINACAK

Arkeolog Ozan Demir, bölgede mozaik ve mimari katıntıların çıkarılması 2 arkeolog ve 8 işçiyle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Gün yüzüne çıkarılan mozaiğin tek parça olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Üzerinde dönem tamiratı olduğunu görüyoruz. 2026'da mozaiğin müzeye taşınması gerçekleşecek. Alanın diğer bölümlerinde de mimari dokunun ayağa kaldırılması ve arkeolojik verilerin gün yüzüne çıkarılması çalışmaları devam edecektir. Mozaikler normal şartlarda herkesin evinde bulunabilen bir şey değildir. Bu yüzden statüsü yüksek birinin konutu diyebiliriz."

Kazı çalışmasına ait görseller

Demir, 17,5 metre uzunluğundaki geometrik desenli mozaiğin ardından bölgedeki diğer iki mozaikle ilgili de çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Arkeolog Mert Nalbantoğlu da ortaya çıkarılan mozaiğin çok iyi derecede korunmasının ve üzerinde yazıt bulunmasının kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.

Kazı çalışmasına ait görseller

Kazı çalışmasına ait görseller

Kazı çalışmasına ait görseller

Kazı çalışmasına ait görseller

Kazı çalışmasına ait görseller

Kazı çalışmasına ait görseller

Haberle İlgili Daha Fazlası