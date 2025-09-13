Arda Güler attı, Real Madrid galibiyete uzandı: Milli yıldızı çileden çıkaran hareket
İspanya LaLiga'nın ilk üç haftasını galibiyetle kapan Real Madrid, Arda Güler'in gol attığı karşılaşmada Real Sociedad'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Müsabakaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, hem oyunu hem attığı golle Real Madrid'in galibiyetinde önemli rol oynadı. Mücadelenin ilk devresinde rakip oyuncuyla bir münakaşa yaşayan Arda'yı takım arkadaşları sakinleştirdi.
İspanya LaLiga'nın dördüncü haftasında Real Madrid, Arda Güler'in skor katkısı yaptı mücadelede Real Sociedad engelini kayıpsız geçti.
MBAPPE-ARDA İŞ BİRLİĞİ
Anoeta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 12. dakikada Kylian Mbappe, 44. dakikada Arda Güler'in golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibinin tek golünü 56. dakikada Mikel Oyarzabal penaltıdan attı.
REAL MADRID 10 KİŞİ KALDI
Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dean Huijsen, henüz 32. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
REAL KAYIPSIZ ZİRVEDE
Bu sonuçla ligde 4'de 4 yaparak 12 puana yükselen Real Madrid, zirvede yer aldı. Real Sociedad ise 2 puanda kalarak 17. sırada yer aldı.
ARDA GÜLER GOLLERİNE DEVAM ETTİ
Real Sociedad ağlarını havalandıran Arda Güler, son 2 lig maçında da gol atmayı başardı. Milli yıldız son olarak Mallorca karşılaşmasında skoru 1-1'e getiren golü kaydetmişti.
SİNİRLER GERİLDİ
Mücadelenin ilk yarısının 23. dakikasında Real Madrid'in kullandığı köşe atışında Arda Güler ile Aritz Elustondo arasında sinirler gerildi.
Real Madrid'in kullandığı köşe vuruşunda Aritz Elustondo'nun müdahalesiyle yerde kalan Arda, rakibinin el-kol hareketi yapmasının ardından sinirlendi.
Yerden kalkarak kendisini düşüren Aritz Elustondo'nun üzerine yürüyen Arda, takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşti ve oyun kaldığı yerden devam etti.