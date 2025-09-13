Arda Güler attı, Real Madrid galibiyete uzandı: Milli yıldızı çileden çıkaran hareket

İspanya LaLiga'nın dördüncü haftasında Real Madrid, Arda Güler'in skor katkısı yaptı mücadelede Real Sociedad engelini kayıpsız geçti.

İlgili Haber Süper Lig'de dikkat çeken protesto

MBAPPE-ARDA İŞ BİRLİĞİ

Anoeta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, 12. dakikada Kylian Mbappe, 44. dakikada Arda Güler'in golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibinin tek golünü 56. dakikada Mikel Oyarzabal penaltıdan attı.

REAL MADRID 10 KİŞİ KALDI

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dean Huijsen, henüz 32. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

REAL KAYIPSIZ ZİRVEDE

Bu sonuçla ligde 4'de 4 yaparak 12 puana yükselen Real Madrid, zirvede yer aldı. Real Sociedad ise 2 puanda kalarak 17. sırada yer aldı.

ARDA GÜLER GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Real Sociedad ağlarını havalandıran Arda Güler, son 2 lig maçında da gol atmayı başardı. Milli yıldız son olarak Mallorca karşılaşmasında skoru 1-1'e getiren golü kaydetmişti.

SİNİRLER GERİLDİ

Mücadelenin ilk yarısının 23. dakikasında Real Madrid'in kullandığı köşe atışında Arda Güler ile Aritz Elustondo arasında sinirler gerildi.

Real Madrid'in kullandığı köşe vuruşunda Aritz Elustondo'nun müdahalesiyle yerde kalan Arda, rakibinin el-kol hareketi yapmasının ardından sinirlendi.

Yerden kalkarak kendisini düşüren Aritz Elustondo'nun üzerine yürüyen Arda, takım arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşti ve oyun kaldığı yerden devam etti.