Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Real Madrid'e büyük şok: 3 ay forma giyemeyecek

Real Madrid'e büyük şok: 3 ay forma giyemeyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid&#039;e büyük şok: 3 ay forma giyemeyecek
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya LaLiga devi Real Madrid'de forma giyen tecrübeli savunmacı Antonio Rüdiger, milli maçta sakatlandı.

İspanya La Liga devlerinden Real Madrid'de tecrübeli futbolcu Antonio Rüdiger sakatlık geçirdi.

MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

Real Madrid'in önemli yıldızlarından olan Rüdiger, Almanya'nın Kuzey İrlanda ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçında sakatlık yaşadı.

Real Madrid'e büyük şok: 3 ay forma giyemeyecek - 1. Resim

MR SONRASI KÖTÜ HABER

Milli takım dönüşünde MR'ı çekilen ve sol uyluk adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Rüdiger'den kötü haber geldi.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

İspanyol basınının haberlerine göre; Alman stoper, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak. 

REAL MADRID KARİYERİ

Bu sezon yalnızca 1 kez Real Madrid forması giyen Rüdiger, İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda toplamda 157 maça çıktı ve 7 gol atıp 4 de asist katkısı verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde korkutan deprem! Muğla'dan hissedildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emre Taşdemir, Süper Lig ekibine imzayı attı - SporEmre Taşdemir, Süper Lig ekibine imzayı attı12 Dev Adam final aşkına parkede! (Türkiye-Yunanistan maçı) - Spor12 Dev Adam final aşkına parkede!Manchester derbisi öncesi Altay Bayındır sürprizi: Karar verildi - SporManchester derbisi öncesi Altay sürprizi: Karar verildiİşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı: Favoriler sıralaması belli oldu - Sporİşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansıSüper Lig ekibi, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım'ı renklerine bağladı - SporSüper Lig ekibi, Doğan ve Bertuğ'u renklerine bağladıEuroBasket'te ilk finalist belli oldu - SporEuroBasket'te ilk finalist belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...