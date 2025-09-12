Real Madrid'e büyük şok: 3 ay forma giyemeyecek
İspanya LaLiga devi Real Madrid'de forma giyen tecrübeli savunmacı Antonio Rüdiger, milli maçta sakatlandı.
İspanya La Liga devlerinden Real Madrid'de tecrübeli futbolcu Antonio Rüdiger sakatlık geçirdi.
MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI
Real Madrid'in önemli yıldızlarından olan Rüdiger, Almanya'nın Kuzey İrlanda ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçında sakatlık yaşadı.
MR SONRASI KÖTÜ HABER
Milli takım dönüşünde MR'ı çekilen ve sol uyluk adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Rüdiger'den kötü haber geldi.
3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
İspanyol basınının haberlerine göre; Alman stoper, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.
REAL MADRID KARİYERİ
Bu sezon yalnızca 1 kez Real Madrid forması giyen Rüdiger, İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda toplamda 157 maça çıktı ve 7 gol atıp 4 de asist katkısı verdi.
