Real Madrid'e büyük şok: 3 ay forma giyemeyecek

İspanya La Liga devlerinden Real Madrid'de tecrübeli futbolcu Antonio Rüdiger sakatlık geçirdi.

MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

Real Madrid'in önemli yıldızlarından olan Rüdiger, Almanya'nın Kuzey İrlanda ile oynadığı Dünya Kupası Elemeleri maçında sakatlık yaşadı.

MR SONRASI KÖTÜ HABER

Milli takım dönüşünde MR'ı çekilen ve sol uyluk adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Rüdiger'den kötü haber geldi.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

İspanyol basınının haberlerine göre; Alman stoper, sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak.

REAL MADRID KARİYERİ

Bu sezon yalnızca 1 kez Real Madrid forması giyen Rüdiger, İspanyol ekibiyle tüm kulvarlarda toplamda 157 maça çıktı ve 7 gol atıp 4 de asist katkısı verdi.