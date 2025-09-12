Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mourinho'nun yeni adresini duyurdu: Teklifi kabul edecek

Mourinho'nun yeni adresini duyurdu: Teklifi kabul edecek

Fenerbahçe'nin 29 Ağustos'ta görevine son verdiği Jose Mourinho'nun yeni takımı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Premier Lig'de 2019-2021 arasında Tottenham'ı çalıştıran Portekizli çalıştırıcının, 4 yıl aradan sonra İngiltere'ye dönebileceği konuşuluyor. 

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Portekiz ekibi Benfica'ya 0-0 ve 1-0'lık skorlarla elenen Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı. Dünyaca ünlü teknik adam hakkında İngiliz basınından çıkan haber gündem oldu.

WEST HAM UNITED İDDİASI

Football Insider'da yer alan habere göre, Jose Mourinho, West Ham United'ın başına geçebilir. Graham Potter ile yolları ayırmaya hazırlanan Premier Lig ekibinin, 62 yaşındaki çalıştırıcının bir sonraki adresi olabileceği belirtildi.

"BU BÜYÜK BİR İHTİMAL"

Daha önce Manchester United ve Blackburn'de görev yapan ünlü scout şefi Mick Brown, Mourinho'nun West Ham United'dan gelecek teklifle çok net şekilde ilgileneceğini vurguladı.

Premier Lig ekipleriyle yakın bağı olan Mick Brown, "Mourinho, West Ham'ın başına geçmek isteyecektir. Londra'ya dönmek istiyor, orada hâlâ bir evi olduğunu biliyorum ve şehirde yaşamayı seviyor. Geri dönmesini sağlayacak bir iş çıkarsa elbette ilgilenecektir. Bu büyük bir ihtimal" dedi.

 

Tarık Biberovic neden milli takımda yok, devşirme statüsü nedir? A Milli Basketbol Takımı oyuncuları
