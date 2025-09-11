MHK açıkladı: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi
Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki kritik mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre; Süper Lig'de 5'inci haftanın hakemleri şöyle:
13 Eylül Cumartesi
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
14 Eylül Pazar
17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük