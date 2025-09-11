Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > MHK açıkladı: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi

MHK açıkladı: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MHK açıkladı: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi
Süper Lig, Fenerbahçe, Trabzonspor, Hakem, MHK, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki kritik mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre; Süper Lig'de 5'inci haftanın hakemleri şöyle:

13 Eylül Cumartesi
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar
17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

Kaynak: Anadolu Ajansı

Epstein’le yakınlığı ifşa oldu! İngiltere, ABD Büyükelçisi Mandelson’ı görevden aldıMahkemeden kongre kararı! CHP'liler "Kayyımlık bitmiştir" dedi; Gürsel Tekin meydan okudu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tek şut dahi atılmayan skandal maç! Tahkim Kurulu'ndan "bahis" cezası - SporTek şut bile çekilmeyen skandal maç! TFF'den "bahis" cezasıTFF 1'inci Lig'de 5'inci hafta heyecanı: Maç programı... - SporTFF 1'inci Lig'de 5'inci hafta heyecanı: Maç programı...Fenerbahçe'de 8 yıl oynamıştı! 35 yaşında transfer oldu - SporFenerbahçe'de 8 yıl oynamıştı! 35 yaşında transfer olduBeşiktaş'a kötü haber! Ndidi'nin kaçıracağı maçlar belli oldu - SporBeşiktaş'a sakatlık şoku! Ndidi'nin kaçıracağı maçlar...EuroBasket 2025'te rakip Yunanistan! Türkiye'nin hedefi 24 yıl sonra final - SporYeni rakip Yunanistan! Türkiye'nin hedefi 24 yıl sonra finalKimse bu kadarını beklemiyordu! Icardi'den 3 yıl sonra bir ilk - SporKimse bu kadarını beklemiyordu! Icardi'den 3 yıl sonra ilk
Sonraki Haber Yükleniyor...