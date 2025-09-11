Tek şut dahi atılmayan skandal maç! Tahkim Kurulu'ndan "bahis" cezası

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı hakkında, PFDK'nın 12'şer futbolcuya "bahis" gerekçesiyle verdiği 8 aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezaları ile Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'ya "bahis" gerekçesiyle verdiği bir yıl hak mahrumiyeti cezasını onandı.

Tahkim Kurulu; bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'dan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya ve takımın o dönemki futbolcuları Canberk Aydemir, Tibet Öniz, Kutsal Manici, Özkan Taştemur'a verilen bir yıl, Ahmet Gökbayrak, Abdullah Beytaş, Ekrem Çalışanlar, Ozan Can Oruç, Recep Efe Koçak, Süleyman Enes Karakaş'a verilen 8 ay men cezalarında indirim yapmadı.

ŞUT YOK, KART YOK

Söz konusu maçta, 90 dakika boyunca 2 takımın da şut çekememesi ve sadece 2 korner atışının kullanılması çok konuşulmuştu. Ayrıca hakem, maç boyu kartına başvurmamıştı.

NAZİLLİ LİGDE KALDI, ZONGULDAK KÜME DÜŞTÜ

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alınan 0-0’lık sonuçla Ankara ekibi, play-off oynamayı garantilemiş, Nazilli Belediyespor’un ligde kalması kesinleşmiş, Zonguldak Kömürspor küme düşmüştü.