Tek şut dahi atılmayan skandal maç! Tahkim Kurulu'ndan "bahis" cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan ve 1,5 yıl sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 3'üncü Lig temsilcisi Nazillispor'da futbolcular ve Başkan Şahin Kaya'ya verilen cezaları onadı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı hakkında, PFDK'nın 12'şer futbolcuya "bahis" gerekçesiyle verdiği 8 aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezaları ile Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya'ya "bahis" gerekçesiyle verdiği bir yıl hak mahrumiyeti cezasını onandı.
Tahkim Kurulu; bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'dan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya ve takımın o dönemki futbolcuları Canberk Aydemir, Tibet Öniz, Kutsal Manici, Özkan Taştemur'a verilen bir yıl, Ahmet Gökbayrak, Abdullah Beytaş, Ekrem Çalışanlar, Ozan Can Oruç, Recep Efe Koçak, Süleyman Enes Karakaş'a verilen 8 ay men cezalarında indirim yapmadı.
ŞUT YOK, KART YOK
Söz konusu maçta, 90 dakika boyunca 2 takımın da şut çekememesi ve sadece 2 korner atışının kullanılması çok konuşulmuştu. Ayrıca hakem, maç boyu kartına başvurmamıştı.
NAZİLLİ LİGDE KALDI, ZONGULDAK KÜME DÜŞTÜ
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alınan 0-0’lık sonuçla Ankara ekibi, play-off oynamayı garantilemiş, Nazilli Belediyespor’un ligde kalması kesinleşmiş, Zonguldak Kömürspor küme düşmüştü.