TFF'den yabancı hakem için son karar

TFF'den yabancı hakem için son karar

- Güncelleme:
Spor Haberleri

Süper Lig'de ilk 3 hafta geride kalmışken özellikle VAR'dan verilen hatalı kararlar futbol kamuoyunda yoğun biçimde eleştirildi. Hakem hatalarının artmasıyla birlikte yeniden "yabancı hakem" gündeme gelirken, Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulu konuyla ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Süper Lig'in başlamasının ardından VAR'dan gelen yanlış kararlar tekrardan kamuoyunun gündemine oturdu. Hakem hatalarının artmasıyla birlikte VAR koltuğunda oturan yabancı hakemler yeniden gündeme geldi. 

VAR'DAKİ YABANCI HAKEMLER

Geçtiğimiz sezon VAR’da yabancı hakemler görev almıştı. Yabancı hakemlerin tartışmalı kararları uzun süre gündemden düşmemişti. Bu yılın başında TFF, VAR odasında yalnızca yerli hakemlerin görev yapacağını duyurmuştu. Ancak yeni sezonda arka arkaya yaşanan hatalar, kulüplerin “uluslararası tecrübeye sahip yabancı hakemler getirilsin” taleplerini yeniden gündeme getirdi.

VAR'DA YENİ SEZONDA YERLİ HAKEM KARARI

TFF ve MHK'nin bu sezon yaptığı görüşmelerin ardından ise kesin karar verildi. Ligin geri kalan bölümünde de VAR'da Türk hakemler görev yapmaya devam edecek.

