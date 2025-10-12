Önce kramponlar sonra tabela değişti | Spor yazarları Bulgaristan-Türkiye maçı için ne dedi?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, Vasil Levski Ulusal Stadı'nda Bulgaristan ile karşılaştı. Milliler, rakibini 6-1 mağlup ederek büyük başarıya imza attı. Spor yazarları, ay-yıldızlıların aldığı tarihi zaferi yorumladı.

ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Montella eline öyle oyuncular almış durumda ki sanıyorum bu tarihî zaferde bu oyuncuların nasıl kullanılması gerektiğini anlatmıştır. Millî takım benim hatırladığım kadarıyla herhangi bir deplasman oyununda rakibini böyle dümdüz etmemişti. Lige verilen arada bizlere böyle bir tarihî zafer yaşattığı için tüm takıma şükranlarımı sunuyorum.

‘Maçın adamı en iyi oyuncusu kim?’ diye soracak olursanız ne olursa olsun Bulgaristan’ı Sofya’da altılık yapan bir takımın oyuncularını ayırt edemeyiz. Şimdi sırada Gürcistan maçı var. Ve bu maçı kendi evimizde Kocaeli’de oynayacağız. Sanıyorum o maçtaki dolu stat mücadele boyunca takımımızı yürekten destekleyecektir ve inanıyorum ki bu gruptan da rahatlıkla çıkacağız. (Kemal Belgin - Türkiye Gazetesi)

DÜĞÜMÜ KENAN ÇÖZDÜ

Her ne kadar kolay rakip görülse de kapalı bir kutuydu Bulgaristan! Teknik kadro ve son maçtan 7 oyuncuları değişmişti. Bulgarlar, öyle uluslararası pek futbolcusu olmayan çok mütevazı bir ekip. Maça iyi başladık, golü de erken bulduk! Rakibin direnci kırılır diye düşünmüştük.

İki dakika sonra hiç olmayacak bir golü yemeyi becerdik. Bulgarlar; elemelerdeki bu ilk golleriyle kendilerinde biraz moral, biraz özgüven buldular. Bireysel yetenekleri yoktu, bu eksikliği daha fazla koşarak kapatmaya çalıştılar. Bu yarıda bizde bir tutukluk vardı; etkisiz kaldık. Oyunumuzu oynayamadık.

İlk yarıda vasatın çok altında kalmıştık. Montella, ikinci yarıya değişiklikle başlamadı, kimsenin yerini de değiştirmedi! Ama bambaşka bir oyun ve goller arka arkaya geldi. Ne değişti? Şöyle oldu, onları hataya zorladık, Kenan kovaladı, kendi kalelerine attılar! (Ömer Faruk Ünal - Türkiye Gazetesi)

ÖNÜMÜZE BAKALIM

Elinizde Arda, Hakan, Kenan gibi Avrupa devlerinin değişmez yıldızları varsa komşu Bulgaristan'ı gözünüze kestiriyorsunuz ama böyle rakipler karşısında biz, İspanyollar kadar rahat değiliz. Pas trafiğimiz çok daha yavaş ve kimi zaman da riskli. Arda'nın nefis golüyle öne geçip o talihsiz golü yerken ayağı kayan Zeki'ydi. Kötü kramponlar seçmişler ki kayanlar Zeki ile sınırlı kalmadı.

Önce kramponlar sonra tabela değişti. Bulgarların hediye golünden sonra kusursuz bir fırtına izledik. Arda'nın muhteşem pası, Kenan'ın iki golde ayakta alkışlanacak bitiriciliği... Gürcistan sınavı öncesi tabelanın fişini erken çekip Çalhanoğlu ve Arda'yı daha fazla yormadık. Salı günü kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız. (Bülent Timurlenk - Sabah)

AYARLARA DÖNÜNCE!

Kenan soyadı gibi parlayan bir yıldız olarak sahadaydı ve oyunu Bulgaristan adına erken bitiren futbolcu oldu. Hakan'ın, Arda'nın usta ayaklarına, Orkun'un da aynı seviyede eşlik etmesiyle oyun bizim açımızdan hem keyifli hem de büyük bir güvenle izlenir hale geldi. Bu maçın bize gösterdiği diğer bir şey de futbolda hangi skoru alırsanız alın, bitiş düdüğünden itibaren geçmişte kalmıştır. Milli Takımımız, gördük ki Bulgaristan maçına bir önceki karşılaşmanın tortusunu taşımadı. Bir sonrası için de olması gerektiği gibi iddiasını ortaya koydu. Yetenekler, birlikte hareket ettiğinde içine mücadeleyi ve azmi de kattıklarında sonuç doğal olarak dün akşamki gibi oluyor. (Ali Gültiken - Sabah)

5-1'LERİN FATURASINI KESTİK

Grupta üç maçta üç yenilgi almasının ardından teknik direktör değişikliği yapan Bulgaristan karşısında ilk 45'te biraz tutuktuk. Rakibin kalabalık savunmasına karşı araya attığımız paslarla sonuç almaya çalışırken şutörlerimiz pek devreye girmedi. Dar alanda kısa paslaşmalar sonrası Hakan- Arda ortaklığında gelen şık golün iki dakika sonrasında savunmamızdaki talihsizliklerle tabela eşitlendi.

İkinci yarıda bambaşka bir Türkiye vardı... Kenan'a atılan uzun pası Popov kendi kalesine gönderince rakibin direnci kırıldı... Bulgaristan'ın uygulamaya çalıştığı catenaccio taktiği o taktiğin mucidi İtalya'yı her maçta ayağa kaldıran Kenan Yıldız'ın aynı köşeye gönderdiği iki muhteşem plasenin ardından yerle bir oldu. Fark açılınca Bulgar savunması dağılırken maçın kontrolü tamamen elimize geçti ve deyim yerindeyse güle-oynaya daha doğrusu antrenman rahatlığında oynamaya başladık... Zeki Çelik'le tabelayı beşleyip ardından İrfan Can'la yarım düzineyi bulunca ise 1931 ve 1974'te aldığımız 5-1'lik mağlubiyetlerin faturasını kestik. (Turgay Demir - Fotomaç)